BREEK: FIA uitspraak over eerste protest bekend!

De stewards hebben hun eerste uitspraak gedaan.

Het past wel bij een seizoen als dit. Ook na de huldiging van de nieuwe wereldkampioen Max Verstappen, blijven Red Bull en Mercedes vechten. Mercedes diende twee protesten in.

De stewards Felix Holter, Mohemed Al Hashmi, Derek Warwick en vriend-van-de-familie Garry Connelly hebben een uitspraak gedaan. Daarin hebben ze gesteld dat het protest van Mercedes is verworpen.

Het gaat in dit geval om protest op grond van artikel 48.8. Max Verstappen zou Hamilton hebben ingehaald aan het einde van de safetycar sessie. De stewards stellen dat zowel Mercedes als Red Bull zijn gehoord. Verder stellen ze vast dat Verstappen voor een zeer korte tijd voor Hamilton was, toen beide heren aan het accelereren en gasgeven waren. Verstappen bevond zich op het moment dat de safetycar periode werd beëindigd, achter Hamilton. Mede daardoor wordt het protest verworpen. Wel kunnen ze bij Mercedes in beroep gaan.







Dit was de eerste en relatief makkelijke uitspraak. Het tweede protest wordt een stuk lastiger, want daar heeft Red Bull geen schuld aan en gaat om het handelen van de wedstrijdleiding.