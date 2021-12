FIA-steward: “verwacht niet dat besluit wordt teruggedraaid”

Volgens Peter Oord wordt het niet teruggedraaid. Althans, het inhalen van Max tijdens de safetycar.

Dit seizoen krijgt een bijzonder staartje. Zoveel is duidelijk. Het had eigenlijk niet anders kunnen aflopen, toch? Na de winst van Abu Dhabi 2021 heeft Max Verstappen eindelijk zijn eerste wereldtitel binnen. Je zou bijna gaan zeggen: hopelijk volgen er meer.

Maar zal Verstappen wel de overwinning behouden? En dus het wereldkampioenschap? Bij Mercedes zijn ze namelijk bezig met het protesteren. Het gaat om twee dingen.

Inhalen tijdens safetycar

Hun eerste punt is dat Verstappen Hamilton inhaalde tijdens de safetycar-sessie. Dat mag absoluut niet volgens artikel 48.8. Nu kun je aantekenen dat Hamilton enorm aan het remmen was, maar het feit blijft dat je A. niet mag inhalen en B. dat de leider de snelheid mag aangeven. Hoe laag deze snelheid ook mag zijn. Voor zover bekend is er nog geen precedent van een dergelijke situatie (uiteraard mogen suggesties in de comments!)

Het tweede punt is niet zozeer naar Verstappen toe, dan wel naar de wedstrijdleiding. Men heeft nogal zitten aanmodderen eigenlijk. Uiteraard kwam het zo de spanning ten goede, maar er is wel degelijk een fout gemaakt tijdens de safetycar-procedure met het eerst niet doorlaten van de auto’s en vervolgens toch weer wel. De reden waarom is op zich duidelijk: het levert meer actie op de baan op.

Onwaarschijnlijk

Zojuist is bekend gemaakt dat 45 minuten van overleg nog niets heeft opgeleverd. Dat meldt Albert Fabrega op Twitter, die ter plekke aanwezig is. Red Bull-prominenten Christian Horner (Teambaas) en Adrian Newey (Designer) moesten zich verweren tegen de aantijgingen van Mercedes.

De Nederlandse FIA-steward denkt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de inhaalmove van Verstappen wordt teruggedraaid. Dat zegt hij bij het NOS-programma ‘Langs de Lijn‘. Zelf is hij niet op dit moment niet een van de stewards, overigens.

Uiteraard houden we u bij Autoblog op de hoogte van de ontwikkelingen!