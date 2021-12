Ingrijpende facelift voor… Spa Francorchamps

Spa Francorchamps wordt dusdanig vernieuwd dat we in autotermen best van een soort facelift kunnen spreken.

Wie hoopt dat bovenstaande foto een still is van een nieuwe raceserie voor zware voertuigen heeft het mis. De werkvoertuigen op het circuit van Spa Francorchamps zijn druk bezig met het circuit verbeteren. Kijkend naar de autosport is dat niet geheel onnodig. We kunnen alleen afgelopen jaar al drie incidenten noemen in dezelfde bocht (Eau Rouge/Raidillon) en dan rekenen we het tragische ongeluk dat Anthoine Hubert het leven kostte in 2019 nog niet eens mee. Goed, dat Eau Rouge en Raidillon worden verbeterd, dat konden we eerder al melden. Nu worden er afbeeldingen gedeeld van werkzaamheden op het circuit die niet zo veel met die bocht te maken hebben.

Spa Francorchamps vernieuwd

Als Formule 1-fanaat zou je zelfs zeggen dat de veranderingen een beetje onnodig zijn. Spa Francorchamps wordt vernieuwd met een berg nieuwe run-off areas. Vele van de run-off areas op Spa (voor de leek: de gedeeltes naast het circuit, meestal dan wel altijd in bochten, die wat marge geven bij foutjes en/of crashes) zijn vaak geasfalteerd en als er een grindbak is, is die niet zo groot. De vernieuwde gedeelten veranderen een aantal van die geasfalteerde gedeeltes naar grindbakken en ook zijn er grindbakken die worden vergroot.

Het gaat dan in het specifiek om de bochten Bruxelles (bocht 8), Blanchimont (16 en 17) en La Source (1). Daarnaast worden de barrières waar nodig verplaatst om ook die te verbeteren. Ook zijn dus bij Eau Rouge/Raidillon wat verbeteringen aan de gang, maar daar worden geen afbeeldingen van gedeeld.

Ook wordt bij La Source, de eerste bocht, een nieuwe tribune geplaatst. De tribune die er staat is te oud en te klein, dus daar komt een flinke tribune die er voor zorgt dat alles weer mooi bijdetijds is.

FIM goedkeuring

Goed, het is mooi om te zien dat Spa Francorchamps vernieuwd wordt, maar zoals gezegd: als Formule 1-fanaat zal je wellicht denken dat dit allemaal niet zo nodig lijkt. We kunnen je verklappen: dat is ook zo. Het vergroten van de grindbakken heeft alles te maken met de FIM goedkeuring. Waar de FIA de Fédération Internationale de l’Automobile is, is de FIM diezelfde partij maar dan specifiek voor motorraces. De FIM wil namelijk op 4 en 5 juni 2022 de 24 uur van Spa als motorfietsrace laten terugkeren. Als je een schuiver maakt op een motorfiets, kun je niet wachten tot je in een bandenstapel vliegt. Voor motorfietsraces zijn grindbakken extra belangrijk. Dat moet allemaal dus kloppen volgens FIM-regelementen en dus is dat de hoofdreden dat de drie bochten in de kreukels liggen.

Gelukkig betekent dit alles hopelijk dat het circuit voor Formule 1-races enkel veiliger wordt en is het mooi om te zien dat de 24 uur van Spa terugkeert in de motorfietsklasse. Helaas dus geen spanning en sensatie tussen de John Deere en de Volvo-kiepwagen op foto 1. Dat zou ook een toffe raceklasse zijn.