BMW iX3 is nu ook een echte Hollywood filmauto

De BMW iX3 kan nu in het rijtje met Aston Martins en vele Ferrari’s als een echte Hollywood filmauto.

Merken zijn er als de kippen bij om tijd te kopen in een grote film als het gaat om product placement. Onbewust heeft het toch invloed op onze kijk naar een product of dienst als we het op romantische wijze in een film of serie zien. BMW zet in dat kader de iX3 in de schijnwerpers, want de elektrische auto speelt een belangrijke rol in de nieuwe Marvel-film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings.

BMW & Marvel

De Duitse autofabrikant heeft een samenwerking met Marvel Studios. Het is de tweede keer dat een BMW een rol krijgt in een film van Marvel. De oplettende kijker had wellicht al opgemerkt dat de BMW X3 en BMW 2 Serie Gran Coupé goed vertegenwoordigd waren in Black Widow, eerder dit jaar. Ja, dat was natuurlijk geen toeval. Idem dito voor Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings straks.

Het is de onlangs opgefriste BMW iX3 die je gaat zien in de nieuwste Marvel-film. De iX3 is niet de enige BMW in Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings. Ook de M8 maakt zijn opwachting in de film. De 8 Serie is al een tijdje op de markt, dus heeft BMW iets bedacht om er toch nog wat nieuwswaarde uit te halen. De M8 in de film is gespoten in de kleur Melbourne Red. Die tint maakt deel uit van het Individual pallet van het merk.

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings draait vanaf deze week in de bioscoop. Mocht je naar de film gaan en opeens opvallend vaak de iX3 en M8 in beeld zien, dan weet je nu waarom.