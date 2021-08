De traagste auto’s die 250 km/u halen: dit zijn er 11!

Het duurt eventjes, maar uiteindelijk zul je die 250 halen! Dit zijn de 11 traagste auto’s die 250 km/u halen. Waarschijnlijk

Vorige week behandelden wij kort een Jaguar XF. Er was een meneer die er absoluut vanaf wilde, want zijn vrouw vond de auto mooi, maar te groot. Ja, een Jaguar XE klinkt dan als de beste oplossing. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben.

Het gaat namelijk om een comment van @retsok. Hij wees ons op de topsnelheid. In de advertentie stond namelijk vermeld dat het ging om een begrensde top van 250 km/u. Daarom pareerde de Autoblog-user dat ‘ie anders 251 km/u zou halen? Want hoeveel harder kun je überhaupt boven 250 km/u rijden.

Bij topsnelheid spelen er andere dingen mee dan alleen vermogen. Vermogen is wel degelijk nodig, maar in dit lijstje tonen we aan dat het absoluut niet noodzakelijk is om 250 km/u te halen. Deze auto’s hebben stuk voor stuk minder vermogen dan de Jaguar XE P250, maar halen wel degelijk die begrensde topsnelheid. Houd er wel rekening mee dat als je de begrenzer verwijdert, er niet heel erg veel bij komt. Sterker nog, sommige auto’s zijn niet begrensd. Die halen gewoon toevallig 250 km/u. We nemen de traagste auto’s die 250 km/u met je door. Of nou ja, traagste, er zullen vast een paar meer zijn, maar dit zijn sowieso opmerkelijke auto’s.

Jaguar XF P250 (X260)

2020

We beginnen met de auto waarom het gaat. De Jaguar XF P250 uit het artikel haalt inderdaad 250 km/u. Stiekem is het niet eens heel erg moeilijk, veel auto’s met 250 pk halen halen die snelheid. De reden is logisch, om een auto zuiniger te maken, wordt de auto zo aerodynamisch mogelijk gemaakt. Hoe lager de weerstand, hoe lager het verbruik.

Bijkomend voordeel is dat de topsnelheid ook hoger ligt. Daarbij hebben auto’s tegenwoordig vaak transmissies met acht of meer versnellingen, waardoor je eigenlijk altijd wel een goed toerenbereik kunt vinden om de topsnelheid te halen.

Audi A3 Limousine 2.0T (8V)

2016

De Audi A3 is een keurige auto. Een van de weinige C-segment-auto’s die als sedan-uitvoering misschien wel geslaagder is dan als hatchback. Meestal is de sedan de duffe versie, zo niet bij de A3. Uiteraard kun je ‘m als S3 of zelfs als RS3 krijgen als je 250 km/u wil halen. Maar de eenvoudige voorwielaangedreven 2.0T met slechts 190 pk haalt het ook!

Waarschijnlijk duurt het wel een stuk langer, maar uiteindelijk haal je het dus. Deze motoren laten zich nog redelijk goed kietelen, waardoor je ver boven die 250 zou kunnen uitkomen. En dat met een relatief gunstig verbruik. Wat dat betreft hebben we het nog nooit zo goed gehad.

Alpine GTA V6 Turbo

1985

Zowel de Alpine V6 Turbo als de nieuwe A110 halen allebei 250 km/u. In het geval van de A110 is dat niet heel erg vreemd, deze is relatief aërodynamisch en heeft meer dan 250 pk. De A310 Turbo is groter, zwaarder en heeft minder vermogen. Maar die gladde neus zal in dit geval geholpen hebben.

We zijn benieuwd hoe lang het duurt voordat je 250 km/u hebt gehaald en wat de ervaring dan is. Alpine’s konden namelijk op snelheid een beetje licht in de neus aanvoelen, waardoor je niet met vol vertrouwen lange snelwegbochten boven de 200 km/u wilde rijden. Nu nog eentje vinden in Nederland.

Fiat Coupe 20v Turbo Plus (175)

1999

Een van de coolste auto’s uit de jaren ’90 is deze Fiat. En ook deze auto hoort thuis in het rijtje van de traagste auto’s die 250 km/u halen. Getekend door niemand minder dan Chris Bangle! Juist, nog voordat Bangle bij BMW alle fans tegen zich in het harnas ging jagen, mocht hij bij Pininfarina zijn kunsten vertonen.

De dikste motor was de 2.0 20v met turbo. Daarmee kon de auto in minder dan 7 seconden naar de 100 km/u accelereren en voluit haalde je een topsnelheid van, jawel, 250 km/u. De Alfa GTV, een soortgelijke auto met een 220 pk V6 haalde óók 250 km/u, overigens. Check hier de klassieker-special van de Coupé Fiat, zoals die officieel heet.

Alpina B3 3.0 Touring (E36)

1994

Alle BMW’s en BMW M-producten zijn standaard afgeregeld op 250 km/u. Optioneel kun je bij M-modellen ervoor kiezen om die begrenzer te verleggen. Alpina daarentegen doet niet aan begrenzen. Dan zie je ineens hoe gek die pk-wedloop is.

Een nieuwe B5 Sedan haalt gewoon 330 km/u. 330! Maar er is ook een periode geweest dat Alpina’s net aan snel genoeg waren om sneller te zijn dan M-modellen. De B3 3.0 is zo’n auto. De sedans en coupé’s haalden zelfs 255 km/u, maar de Touring beleef steken op 250 km/u. Check hier alle Alpina 3 Serie stationwagons.

Mercedes-Benz E250 CDI Coupé (C207)

2008

De Mercedes-Benz SL65 AMG heeft dezelfde topsnelheid als deze E250 CDI met Blue Efficiency-badges aan de zijkant. Sowieso hebben alle uitvoeringen van de E-Klasse coupé (aankoopadvies) een relatief hoge topsnelheid. Een E200 benzine haalt al 240 km/u.

Het was echter een van de eerste auto’s met een viercilinder dieselmotor die 250 km/u haalde. Sterker nog, de 204 pk sterke CDI haalde de 250 km/u WEL, maar de 204 pk sterke CGI benzine-versie níet (247 km/u). Dus ja, hij was ongetwijfeld begrensd, maar waarschijnlijk zou het ook precies de topsnelheid zijn van de auto. Zeker met de vermogenskromme van een diesel in het achterhoofd zal het wel een tijd duren voordat je 250 km/u haalt. Met recht een van de traagste auto’s die 250 km/u halen.

Porsche Boxster 2.7 (986)

1999

Porsche is een van de weinige merken die niet aan begrenzen doet. Sterker nog, ze geven bijna altijd te weinig op. Toch zijn de cijfers in de Boxster heel erg modaal. Vroeger was alles weliswaar beter met zes cilinders in plaats van vier cilinders en een turbo, maareh de Boxster was langzaam. De eerste Boxster was dermate traag dat ‘ie niet eens de 250 km/u haalde!

De Boxster S 3.2 haalde op zijn sloffen 260 km/u. Tegelijk met introductie van de Boxtser S 3.2 werd de gewone Boxster voorzien van een 2.7 motor, waardoor het vermogen steeg naar 220 pk. In combinatie met de handbak kon je dan precies 250 km/u halen. Check hier het Boxster 986-aankoopadvies!

BMW 325i Sedan (E90)

2007

Hier moet je even opletten. Want BMW heeft diverse zescilinders geleverd in de E90. De eerste serie 325i’s hadden de ‘N52’-motor. Die waren nog voorzien van een 2.5 liter zes-in-lijn, goed voor 218 pk. In 2007 werden deze motoren vervangen door de N53, een 3.0 zes-in-lijn met directe injectie. Deze leverde precies evenveel vermogen: 218 pk. Toch scheelde het qua topsnelheid, want in plaats van 248 km/u was de topsnelheid begrensd op 250 km/u!

Dat is net als een BMW M3 of M5! Het geldt overigens alleen voor de sedan of coupé met handbak. Kies je voor een Touring met xDrive en automaat, dan gaat het gewicht rap omhoog en de topsnelheid omlaag: 240 km/u was dan maximaal mogelijk. Maar als je de 325i sedan hebt (of coupé), met handbak en enkel achterwielaandrijving, dan is hij dus begrensd op 250 km/u. Maar je moet echt even een lang stuk Autobahn vinden om die 250 km/u te halen. Waarschijnlijk een van de traagste auto’s die 250 km/u kan halen.

Mercedes-Benz B250 (W247)

2019

Zoals vermeld, heel erg veel Duitse auto’s halen 250 km/u met relatief weinig vermogen. Veelal zijn het relatief smalle auto’s, met relatief gladde koetsen en handig uitgekozen versnellingsbakverhoudingen. Dus we hebben veel Duitse auto’s niet eens meegenomen in dit overzicht, het moet natuurlijk wel leuk blijven.

Maar deze willen we je niet onthouden. De B250 Sports Tourer is namelijk een soort combinatie tussen een grote vijfdeurs hatchback en midi-MPV. Dit is niet eens een ‘sport’-uitvoering of AMG-light ofzo. Het is gewoon de krachtigste motor die leverbaar is met 224 pk. De koets is dermate slim ontworpen dat je redelijk eenvoudig de lucht kunt doorklieven, want dit apparaat is gewoon begrensd op 250 km/u. Ongelooflijk maar waar.

Peugeot 508 PureTech 225

2018

“Schat, ik heb die BMW laten gaan en een keurige Peugeot 508 1.6 gekocht.” Daar zal je vrouw (heel) erg blij mee zijn. De Peugeot 508 is lekker ruim, comfortabel en ziet er nog altijd erg fraai uit. We zijn er nog niet over uit of de SW gaver is of de Berline. Maar er valt dus wel wat te zeggen voor de vijfdeurs liftback, want die versie is toevallig heel erg aerodynamisch.

De 1.6 turbo is levert op zich wel redelijk wat power: 224 pk en 300 Nm is sowieso niet verkeerd. Maar daar kun je dus een begrensde topsnelheid van 250 km/u mee halen! Je moet ze wel gebruikt zoeken, want de 225 pk sterke 1.6 is vervangen door de plug-in hybride die ook 225 pk levert, maar geen 250 km/u haalt (maar 240 km/u).

Saab 9-3 Viggen Liftback

1999

Eigenlijk is dit de voorganger van de Peugeot 508. Want ook de Saab 9-3 is een zeer handige vijfdeurs liftback. In het geval van de Saab moest dat ook, want van deze generatie was nog geen stationwagon. Uiteraard kon je de auto met diverse fijne turbomotoren bestellen (slechts de instap 2.0i had géén turbo). Deze waren allemaal afgestemd op maximale tussenacceleratie, niet zozeer op 0-100 km/u acceleratietijden of topsnelheid. De 2.0T en de Aero haalden dus ook geen 250 km/u.

De Viggen (vernoemd naar een Saab straaljager) was wél in staat om die snelheid te halen. Ook nog maar net, want de cabriolet haalde met moeite 240 km/u. Qua tussenacceleratie is de Viggen wel ongekend snel. Je zou het niet zeggen, maar een 996 Carrera of M5 (E39) hadden hun handen vol aan de Viggen tussen de 80 en 120 km/u. Latere exemplaren kregen meer vermogen en koppel, maar ook hier was 250 km/u het maximale haalbare.

Meer lezen? Check hier de Saab 9-3 Viggen special!