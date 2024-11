Geen grap: Belgische aannemer renoveert verkeerde brug

Ken je die mop van die Belgische aannemer die een brug bij Charleroi moest renoveren? Hij pakte de verkeerde brug aan.

Het is te makkelijk om de actie van een Belgische aannemer af te doen als dom en echt ‘Belgisch’. We hebben meerdere zuiderburen onder onze lezers en het fabeltje dat Belgen dom zijn is achterhaald. Net als dat ‘Ollanders gierig zijn en Duitsers een grote bek hebben. Alhoewel, dat laatste moeten we nog even checken.

Jammer alleen dat een Belgische aannemer er alles aan heeft gedaan om het vooroordeel van die ‘domme Belg’ in ere te houden. Hij moest namelijk een brug renoveren in Charleroi, maar pakte doodleuk de verkeerde aan.

Belgische aannemer renoveert verkeerde brug

De aannemer had een opdracht gekregen om de brug over het kanaal Brussel-Charleroi te renoveren, maar hij ging doodleuk aan de slag bij een brug in Roux, een paar honderd meter verderop. Dat schrijft De Telegraaf. Pas toen de renovatie gereed was, kwam de fout aan het licht.

Om het even op te nemen voor de Belgische aannemer, de verkeerde brug leek als twee druppels water op degene die wel aangepakt moest worden. Hij was door dezelfde architect ontworpen, in dezelfde tijd gebouwd en had dezelfde gebreken. Het was alleen de verkeerde.

Op zich dus geen ramp, want ook deze brug moest worden aangepakt, ware het niet dat de twee bruggen verschillende eigenaren hebben. En dat er dus iemand moet betalen voor een renovatie waar hij niet om heeft gevraagd. Ja, er moet worden betaald…

Het Belgische recht zegt namelijk “Indien een derde te goeder trouw werkzaamheden uitvoert op andermans goederen, is de eigenaar van dat goed de persoon die de werkzaamheden uitvoerde een vergoeding verschuldigd.” Dus er wordt betaald.

En de brug die in eerste instantie gerenoveerd moest worden, is inmiddels ook aangepakt. Want ja, dat moest toch gebeuren. Dankzij de fout hebben ze nu dus wel twee gerenoveerde bruggen. En je weet, slechte bruggen kunnen levensgevaarlijk zijn.

Oh ja, goed om te weten; de persoon die vanuit de gemeente Charleroi de communicatie verzorgde met de aannemer heeft de zak gekregen en werkt niet meer voor de organisatie.

Lijkt me dan ook niet meer dan terecht

Fotocredit: De verkeerde brug via Google Maps