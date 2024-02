A12 brug was levensgevaarlijk, ambtenaren deden jarenlang niets!

We zijn op de brug bij A12 aan de dood ontsnapt, zo blijkt uit een vernietigend onderzoek. uiteraard krijgen de ambtenaren de schuld.

Als het gaat om werk-ethiek, heeft de ambtenaar het zwaar te verduren. Niet het werk zelf, natuurlijk. Werken bij de overheid is super: 36 urige werkweek, pensioen, arbeidsongeschiktheid: het is allemaal geregeld. Het nadeel van werken bij de overheid is dat je daardoor niet heel erg scherp meer bent.

Dat blijkt ook wel uit de rapporten van de Nelson Mandelabrug boven de A12. Het is een van de lelijkste entrees van een stad die je kunt bedenken en dan rekenen we het oude Hoog Catharijne van Utrecht mee. De brug in kwestie, de Nelson Mandelbrug, bleek al jarenlang bijzonder onveilig te zijn. Wat is er precies gebeurd?

Helemaal niets gedaan aan brug A12

Nou, eigenlijk niets en dat is het grote probleem. De verantwoordelijke ambtenaar voor de brug (onder andere, hè) ging in 2019 met pensioen. Net als met de Alfa Romeo 159 stond er niet direct een opvolger klaar. Dat is een probleem, want met die ambtenaar in kwestie verdween ook de kennis over de brug.

Wat blijkt: er waren diverse alarmerende rapporten over hoe slecht de Mandelabrug eraan toe was. In 2018 verschijnt er al een rapport. De boodschap daarvan: er is sprake van scheuren in het beton. Daar komt water en in de winter kan dat kapot vriezen. De schrijvers van het rapport concludeerden dat er direct actie ondernomen moet worden. Dat gebeurt niet: het rapport belandt ergens onder in een lade. Maar het gedoe met de brug speelt al veel langer. Al in 2007 zijn er de eerste meldingen over scheuren en dat er direct actie ondernomen dient te worden.

En nu?

Moeten we nu bang zijn voor de Nelson Mandelabrug? Nee, gelukkig niet meer. Zoals jullie weten is de A12 een tijdje gesloten geweest, mede doordat de brug verbouwd ging worden. Dat was voor veel mensen heel erg. Ten eerste Extinction Rebellion, dat hier het allerliefste protesteert en auto’s tegenhoudt. Ten tweede voor de fietsers en voetgangers die maandenlang om moesten reizen omdat ze niet over de brug konden.

We lezen er maar snel overheen, want we zijn er allemaal goed vanaf gekomen. Maar ook in het verder best gestructureerde Nederland ontberen we af en toe de moed en de energie om gewoon even deugdelijk het werk over te dragen.

Via: Algemeen Dagblad.