De herfst is in volle gang, dus rijden we de komende tijd gegarandeerd weer rond in dichte mist. Maar hoe hoort dat eigenlijk?

Op het moment van schrijven is het 4 november, iets voor 18 uur. Het begint alweer lekker donker te worden en de temperatuur gaat alweer rap naar beneden. Op de ruiten van mijn stilstaande auto zie ik als ik goed kijk alweer een laagje condens ontstaan.

Dat betekent dat de kans op mist vannacht ook weer groot is. Sterker, in de nieuwsbulletins op radio en tv wordt al dagen flink gewaarschuwd voor dichte mist, zeker komende woensdag. En niet alleen mist in de nacht, maar ook overdag. En dan is de vraag, hoe hoort het eigenlijk als je daar correct doorheen wil rijden?

Rijden in dichte mist. Hoe hoort dat eigenlijk?

Ja, het is nodig om daar een artikel over te schrijven. Want je zou ze de kost moeten geven die alles verkeerd doen wat er verkeerd te doen valt bij dichte mist. En er vált nogal wat verkeerd te doen. Maar omdat we hier niet altijd negatief willen zijn, draaien we het om.

Dus vragen we ons af; rijden in dichte mist. Hoe hoort dat eigenlijk? Dat gaan we je uitleggen. En ook al zullen er voor ons geoefende automobilisten flink wat open deuren bijzitten, beter met het advies verlegen dan erom verlegen. Toch?

1: Pas je snelheid aan.

Hoe simpel het ook klinkt en hoe logisch ook, er zijn hele volksstammen die wel opmerken dat ze weinig zien, maar ondertussen gewoon 130 of 100 op de snelweg blijven rijden. Da’s natuurlijk oerstom. Als je minder dan 50 meter zicht hebt en er staat een auto voor je neus stil, dan klap je er bovenop. Met alle gevolgen van dien.

2: Gebruik de juiste verlichting

Weer zo’n open deur, maar toch. Je zou voor iedere automobilist een euro krijgen die het verkeerd doet terwijl ze (ghegheghe) rijdt in de dichte mist, dan kun je zo een middag parkeren in Amsterdam. Gebruik bij 200 meter zicht of minder je mislampen aan de voorkant. Bij minder dan 50 meter zicht zet je de mistlampen aan de achterkant aan.

Groot licht kun je beter niet gebruiken. Niet dat het niet mag, maar het is gewoon niet zo slim. Je verblindt jezelf namelijk en je zag om te beginnen al zo weinig door de dichte mist. En oh ja, vergeet de mistverlichting niet uit te doen als het weer helder is. Het moge duidelijk zijn waarom.

En als je automatische verlichting hebt, check even of de lampen wel aangaan. Omdat het niet donker is, wil het weleens gebeuren dat alleen je dagrijverlichting brandt en je van achter dus compleet onzichtbaar bent. En dat is nou juist net niet de bedoeling.

3: Pas je rijstijl aan

Lijkt me ook duidelijk. Pas je rijstijl aan. Dus niet alleen je snelheid, maar alles. Besef dat je minder ziet, dus dat je ook beter op moet letten als je bij een kruising aankomt bijvoorbeeld. En ook belangrijk, als je een mistbank inrijdt, trap dan niet ineens vol op de rem. Achterliggers weten niet dat je dat doet en bovendien zien ze je niet. Er hing dichte mist, weet je nog?

4: Wees geduldig en accepteer dat je misschien wat later komt

Ja, dat is misschien wel de belangrijkste tip. Maak je niet druk en denk om jezelf en de mensen om je heen. Liever dat je wat later op je bestemming aankomt, dan helemaal niet. En dat geldt ook voor je medeweggebruikers.

Dit vonden wij wel de belangrijkste tips. Maar er zijn er veel en veel meer. En het leukste is, die kun jij ons nu gaan geven. Ja, kan echt. In de comments. We zien ze graag tegemoet!