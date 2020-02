Geen grap: Ford gooit Mustang Mach-E vol met eten

Want je frunk gebruiken als daadwerkelijke kofferbak is zóóó 2019.

Als je echt closer wil worden met je familie, kun je eens een picknick overwegen. Lekker erop uit met je vrouw en kroost in de auto, richting de natuur, met een mandje vol met lunch. Gezellig. De auto is echter niet meer dezelfde als toen de traditionele picknick een hot item was. De kans wordt steeds groter dat de auto waarin dit plaatsvindt elektrisch is. Als het al plaatsvindt.

Ford maakt met de nieuwe Mustang Mach-E picknicken weer helemaal hip. Alleen dan met een vleugje Amerikaans. Zoals je wellicht hebt meegekregen was de VS de afgelopen week in de ban van de welbekende Super Bowl. Het grootste sportevenement van de VS.

Schets dus even het volgende scenario. Je bent met de auto en een paar maten, maar tegelijkertijd wil je in de buitenlucht de Super Bowl kijken. Geen potje sport kijken is compleet zonder een bak snacks. Je kunt zeker met kleine bakjes lopen zeulen, maar dat is niet handig. Ford heeft een oplossing.

De Mach-E heeft namelijk een frunk. Deze naam voor een front-trunk, of kofferbak aan de voorzijde in het Nederlands, wordt gegeven aan de ruimte waar normaliter een motor zou zitten. In de Mach-E geen motor, dus loze ruimte. Om even een beeld te geven bij waar die ruimte goed voor kan zijn, tegelijkertijd er een Super Bowl-twist aan de te geven én zichzelf compleet krankzinnig te tonen, presenteert Ford hun ideetje met de frunk.

Want hoezo bagageruimte? Een bak vol met bijvoorbeeld kippenvleugels, gekoelde garnalen en frisdrank lijkt een veel beter idee. Ruimte zat en pret voor tien. Letterlijk.

De frunk is natuurlijk absoluut geen nieuw idee: de term begon te leven toen Tesla de ‘dubbele kofferbak’ verzon. Vele autofabrikanten plempen de voorzijde vol met elektrische motoren en toebehoren: Ford heeft het allemaal een beetje kunnen verstoppen. Dat bevordert het praktisch gemak. We gaan de eerste elektrische Ford dit jaar al zien.