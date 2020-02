Zo gaat de Polo-killer van Hyundai eruit zien

De VW Polo en kornuiten zijn gewaarschuwd.

Een van de populairste auto’s van het moment is de Volkswagen Polo. Al twee generaties legt de Hyundai i20 deze Duitse allemansvriend het vuur aan de schenen.

Gek genoeg lukte dat met de eerste generatie wat beter. De eerste vier jaar van de eerste generatie i20 heeft Hyundai nooit meer weten te evenaren, ondanks de de tweede generatie i20 aanzienlijk beter was. Er was zelfs een coole i20 Coupé! De huidige i20 is amper vijf jaar op de markt, maar Hyundai kondigt de derde generatie al aan.

Teasers

Dat doet het Zuid-Koreaanse merk met twee teasers. Middels deze schetsen moeten zij de i20 volgens de nieuwe designfilosofie (Sensuous Sportiness) uitdragen. Het zijn schetsen, dus de wielen zijn enorm groot en de auto ligt erg laag op zijn buik. Dat is waarschijnlijk niet een voorbode voor wat we kunnen verwachten.

Indicatie

Wel zijn details de enorme grille en C-stijl een indicatie van hetgeen we kunnen verwachten. Ook krijgt de i20 kleinere koplampen die meer dan voorheen op de hoek van de carrosserie zitten. Die moeten ervoor zorgen dat de i20 er optisch breder uitziet.

Interieur

Ondanks dat we geen schetsen hebben gekregen van het interieur, weet Hyundai er wel een paar dingen over te vertellen. Allereerst wordt de i20 moderner dan ooit dankzij niet één, maar twee schermen. Beide meten 10,25 inch in diameter. De rest van het interieur schijnt heel strak te worden.

Salon van Genève

De i20 wordt binnenkort al geïntroduceerd. De huidige i20 kwam helemaal aan het einde van 2014 op de markt. De meeste exemplaren kwamen pas in 2015 op de weg. In 2018 kreeg de compacte middenklasser een kleine facelift en nu dus staat derde generatie aan te kloppen. De nieuwe Hyundai i20 kunnen we al snel verwachten, want de auto zal zijn debuut beleven op de Salon van Genève over een paar weken.