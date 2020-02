Peugeot lanceert de GTI onder de busjes

Althans, dat doet de naam van de auto vermoeden.

Het zijn twee schier onverenigbare werelden. Sportiviteit en bedrijfswagens. Een bestelbus heeft nu eenmaal te maken met een paar functionele eisen. Denk aan een grote laadruimte en lage kilometerkostprijs.

Sportieve busjes

Voor een sportieve auto wensen we allemaal zoveel mogelijk vermogen en een zo laag mogelijk gewicht. Het liefst met een uitstekende wegligging. Dat gaat niet helemaal samen. Desondanks zijn auto’s als de GMC Vandura, Espace F1 en Transit zeer tot de verbeelding sprekende auto’s.

Expert Sport

Nu zijn bovenstaande voorbeelden vrij onbereikbaar. Peugeot schiet ons te hulp met een sportieve bedrijfswagen, gelukkig. De auto heet voluit: Peugeot Expert Sport. De auto begon zijn carrière vorig jaar als Expert Sport Edition, speciaal voor de Nederlandse markt. Wegens het overdonderende succes heeft Peugeot besloten de auto in heel Europa te leveren als absoluut topmodel.

Luxe uitrusting

De Export Sport is een perfecte auto voor mensen die een particuliere bestelbus zoeken of voor de MKB-eigenaar die zichzelf wil verwennen, maar ook nog daadwerkelijk wil kunnen werken met zijn nieuwe bestelbus. Peugeot pakt behoorlijk uit qua uitrusting, want de Export Sport beschikt standaard over Xenon, automatische airco, alarm, navigatiesysteem, WiFi en DAB+ radio. Ok, voor een bus vrij luxe, maar niet ongewoon. Maar wacht Mike, er is meer! De Export sport krijgt ook standaard spraakherkenning, een head-up display en adaptieve cruise control. Op een bedrijfswagen!

Exterieur

Het sportieve gedeelte van de Export Sport kun je herleiden aan aan het uiterlijk van de auto. De Expert Sport is namelijk voorzien van het Exterieur Black Pack. Dan zijn items als de omlijsting van grille en dergelijke in het zwart gespoten. Er is keuze uit twee kleuren: zwart en wit. De sportieve busliefhebber die wil opvallen kon de Expert Sport nog sportiever maken met het Pack Aero (sidesteps, diffuser, skidplate, spoiler). Ook het ‘Pack Glass; is leverbaar, dan krijg je getinte panelen die lijken op privacy glass.

Interieur

In het interieur is de Expert Sport ook behoorlijk luxe voor een bus. Naast de genoemde uitrusting krijg je namelijk een interieur geheel in Eco-leder bekleed. Het zwarte ‘bijna-echt’ leder wordt uitgerust met contrasterende grijze stiksels. De deurpanelen tarten de goede smaak met ‘carbon leer’ afwerking. Een luxe bus is geen luxe bus zonder luxe vloermatten en verrek, die krijg je ook gewoon mee van Peugeot op de Expert Sport.

Motoren en uitvoeringen

Gaat zo’n Expert Sport nu ook een beetje vooruit? Op zich wel. De Expert Sport is alleen leverbaar met de dikkere motoren. Er is keuze uit twee BlueHDI motoren. Eentje met 150 pk en een met 180 pk. De versie met 150 pk heeft altijd een handbak, de 180 pk variant heeft altijd een automaat. Er is keuze uit drie carrosserie varianten: de Standaard, Long en en Dubbele Cabine.

De Peugeot Expert Sport maakt zijn debuut op de VSK in Utrecht en staat vanaf week 9 dit jaar bij de dealer. De Expert Sport is leverbaar vanaf 31.995 excl. bpm en BTW.