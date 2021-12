Honda: sneller EV’s op de markt brengen met GM

Ondanks de Honda e heeft Honda even flink zitten slapen. Honda zal sneller EV’s op de markt (moeten) gaan brengen.

Het is een beeld dat we vaker zien: Japanse fabrikanten zijn nogal laat met de transitie naar elektrische auto’s. Zoals we in het vorige artikel hebben kunnen lezen, doet Jaguar het de komende drie jaar rustig aan om vervolgens terug te slaan. Honda heeft die ruimte niet.

Het grote probleem is dat ze veel te laat zijn met het ontwikkelen van EV-platforms. Ja, natuurlijk, er is een Honda e. Dat is een buitengewoon geinige auto met SEO-technisch gezien een lastige naam. Maar hoe leuk die auto ook is (je kunt er zelfs mee driften), het is als EV niet een briljante auto. Een zeer kleine actieradius en alsnog hoog gewicht. Misschien wel belangrijker is dat de Honda e echt als luxe-product in de markt is gezet, als een concurrent voor een Mini Electric dan een Volkswagen ID3. Niet als volumemodel.

Honda: sneller EV’s op de markt

De nieuwe CEO van Honda, Toshiro Mibe, ziet de bui dan al hangen. Mibe is een ingenieur en komt uit de R&D-hoek van Honda en weet dus wat er allemaal nodig is. Het merk wil namelijk de verbrandingsmotor vaarwel zeggen in 2040. Omdat Honda snel veel elektrische auto’s nodig heeft, is men niet van plan een eigen platform te gaan ontwikkelen. Dan kan het namelijk nog jaren duren. Honda is namelijk van plan om de komende 5 jaar maar liefst 10 nieuwe elektrische auto’s op de markt te brengen.

Daarvoor heeft Honda een partner nodig. Eentje die al wél flink heeft geïnvesteerd in EV-techniek. Toshiro Mibe geeft aan dat General Motors de meest logisch partner is. Deze samenwerking werd een tijdje geleden al aangekondigd. Zeker sinds Sleepy Joe president is, wordt de EV-transitie versneld. Het is dus voor GM en Honda beide interessant om samen te werken en het traject te versnellen.

Geen pionier meer

Net als Toyota was Honda een pionier op het gebied van hybrides. Sterker nog, de Insight was iets eerder op de (Japanse) mark dan de Prius. Beide merken hebben flink ingezet op hybridetechniek en diverse waterstofprojecten. Zodoende hebben beide merken de EV-boot nogal gemist. Toyota werkt nu samen met Subaru aan EV’s. Honda werkt heeft overigens ook de banden aangehaald met andere Japanse automerken als Mazda en Subaru. Ook zijn er projecten met Volkswagen en Ford op het gebied van EV’s waar Honda over de schouder mee kan kijken.

Er zijn meerdere redenen dat de Japanse automerken laat zijn met EV’s. Een van de belangrijkste is dat ze niet erg groot zijn in Europa. De wetgeving is hier veel strenger dan in Amerika of Azië. Zodoende was er geen nood om de EV-transitie te versnellen. Nu ook de VS van de verbrandingsmotor af wil, moeten de traditionele Japanse merken ‘ineens’ omschakelen.

