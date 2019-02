Deze 8 Jaguars en Land Rovers kwamen er ook nét niet

Het is een soort traditie, lijkt het wel.

Vorige week werden we onplezierig verrast met het nieuws dat de Range Rover in driedeurs uitvoering, de SV Coupé, er definitief niet komt. Harstikke zonde natuurlijk, want er zijn voldoende voetballers, rappers en vastgoedhandelaren die zich in zo’n chique bak willen vervoeren. Het gaat dus helaas niet door. Wie in een Range Rover wil pronken, heeft nog voldoende andere opties, maar dan heb je wel twee deuren extra. Die 999 exemplaren die gebouwd zouden worden, komen er dus niet. Daarmee zet Jaguar Land Rover een traditie voort van auto’s die er toch niet of net even anders komen.

Jaguar XJ41 Prototype ’86

De Jaguar XJ-S heeft bijna zijn gehele carrière in de schaduw gestaan van de E-Type. Een beetje het Jordi Cruijf syndroom: een zeer goede voetballer, maar dankzij de stamboom wordt de vergelijking met Het Origineel altijd gemaakt. De XJ-S zou uiteindelijk erg lang in productie blijven. Dat was aanvankelijk niet de bedoeling. In de jaren ’80 was Jaguar al erg ver met de XJ41 prototype. Die auto moest de spirituele opvolger van de E-Type worden. Rond die periode kwam Ford in beeld bij zowel Jaguar als Aston Martin. Aangezien het met Aston Martin nóg slechter ging, werd er besloten de XJ41 als Aston Martin uit te ontwikkelen. Het resultaat werd uiteindelijk de DB7.

Jaguar XJ220 Concept ’88

Maar die Jaguar XJ220 kwam er toch gewoon? Eh, ja en nee. Toen de XJ220 gepresenteerd werd, was het de bedoeling dat het de ultieme supercar zou worden. De productie werd aangekondigd en klanten konden een aanbetaling doen. Het was de bedoeling om de XJ220 een 6.0 liter V12 mee te geveninclusief vierwielaandrijving. Dat ging echter niet door. Uiteindelijk werd er gekozen voor een V6 uit de een MG Metro met dubbele turbo en enkel achterwielaandrijving. Dankzij 550 pk hoefde je niet te klagen over snelheid, maar de prestige van een V12 ontbeerde de XJ220.

Jaguar XK180 Concept ’98

Die gekke E-Type bleef maar knagen bij de Jaguar fans. Ondanks dat Jaguar fraaie auto’s als de XJ-S en XK8 in de showrooms had staan, bleef men vragen om een nieuwe E-Type. Het probleem voor Jaguar was dat het erg lastig was om een businesscase rond te maken. Met de XK180 liet Jaguar zien dat ze absoluut in staat waren om dergelijke auto te maken. De XK180 was een verjaardagscadeautje voor 50 jaar Jaguar automobielen. De ‘180’ stond voor de maximum snelheid in mijlen. Er waren diverse productieplannen, maar Jaguar trok op het laatste moment de spreekwoordelijke keutel in. Gelukkig zijn er wel een paar bedrijven die een degelijk koetswerk maken die je op een XKR kunt overzetten.

Jaguar F-Type Concept ’00

Met de F-Type concept in 2001 toonde Jaguar aan dat ze wel degelijk plannen hadden om de E-Type nieuw leven in te blazen. De F-Type leek in veel opzichten op de XK180, maar was iets minder exotisch. Zo lag er geen supercharged V8 onder de kap, maar een relatief eenvoudige 3.0 V6 uit de S-Type. Met de F-Type leek het dan eindelijk te gaan gebeuren, maar op het laatste moment ging het hele project niet door.

Jaguar XKR-R ’01

De Jaguar XKR kon altijd rekenen op dezelfde kritieken: erg snel, luxe en stijlvol. Alleen ontbeert het de auto aan scherpte die een Porsche 911 bijvoorbeeld wél weet te bieden. Dat was een bewuste keuze, want Jaguar was achter de schermen bezig met heftigere versies van de XKR. De motor kreeg niet zozeer meer vermogen (nog steeds 400 pk), maar met name het onderstel en de remmen werden aangepast. Ook kreeg de XKR-R een handbak (uit de Dodge Viper) en sportkuipen. Volgens Jaguar kon de auto zo in productie. Later kwam er een XK-RS concept die qua gedachte er veel op leek. De uiteindelijke XKR S zou een teleurstelling blijken (een speciaaltje met iets grotere velgen). De reden is vrij logisch: de tweede generatie XK stond al te trappelen om het stokje over te nemen.

Jaguar B99 Concept ’11

Toegegeven, hier kon Jaguar Land Rover weinig aan doen. De Jaguar B99 Concept was een briljante ingeving van Bertone. De nieuwe generatie XJ was namelijk niet bij iedereen geliefd. Wat heet: bij introductie kon de auto rekenen op een enorme lading kritiek. Uiteindelijk moeten we concluderen dat het design de tijd nodig had om te rijpen. Bertone wilde die tijd niet nemen en kwam met een eigen interpretatie. Hun idee was om een een exclusieve serie te bouwen náást de nieuwe XJ. De auto was behoorlijk productierijp, maar Jaguar vond het geen goed plan.

Land Rover DC100

Land Rover heeft natuurlijk zijn bestaan te denken aan de originele Land Rover die wij later ‘Defender’ zijn gaan noemen. De auto is dusdanig lang in productie geweest, waardoor het telkens lastiger werd om een opvolger te ontwikkelen. Mercedes wist nog voldoende financiële en technische reserves te vinden om de G-Klasse in leven te houden, maar dat lukte helaas niet voor de Defender. Daarom kwam in 2011 de DC100 Concept uit om te laten zien waar de nieuwe auto op zou gaan lijken. Het was de bedoeling dat de auto de Defender relatief snel zou opvolgen. In plaats daarvan werd de productie van de Defender nog ietsjes gerekt en later gestaakt. Een opvolger schijnt onderweg te zijn, maar met JLR weet je dus niets zeker.

Jaguar CX-75 ’13

Zo nu en dan maakt jaguar een supercar en de CX-75 was er om aan te tonen dat Jaguar het nog steeds niet verleerd was. De CX75 werd ontwikkeld in samenwerking met het Formule 1 team van Williams. Het was de bedoeling dat er 250 exemplaren van gebouwd zouden worden. Dankzij de impact van de kredietcrisis en de hevige concurrentie van Porsche (918 Spyder), McLaren (P1) en Ferrari (La) besloot Jaguar het toch niet te doen. Wel kreeg de auto een bijrol in de James Bond-film Spectre.

Range Rover SV Coupé ’18

Het leek zo’n goed idee. In een tijd dat SUV’s en crossovers de trend bepalen en de verkoopstatistieken aanvoeren om een met de ultieme SUV te komen. Terwijl Bentle (Bentayga) en Rolls-Royce (Cullinan) concurrenten op de markt brengen voor de Range Rover, kon Land Rover aantonen hoe je een écht luxe 4×4 maakt. Helaas durfden ze op het laatste moment het toch niet aan.