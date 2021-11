Hamilton krijgt dikke vette straf na Grand Prix Brazilië

Nog meer lekkere wijntjes voor de FIA, want Lewis Hamilton incasseert een straf na afloop van de Grand Prix van Brazilië.

De FIA had het er maar druk mee afgelopen weekend. Niet alleen Max Verstappen is 50k euro lichter in zijn portefeuille na Brazilië. Ook Lewis Hamilton moest de portemonnee trekken. De zevenvoudig wereldkampioen werd bestraf voor een actie na de race.

Gordel

Als je de beelden op televisie nog goed kan herinneren weet je dat Hamilton met een Braziliaanse vlag in zijn hand terugkeerde naar het paddock. Nu doet de FIA daar op zich niet zo heel moeilijk over. Wel over de manier waarop. Lewis kreeg de vlag aangereikt vanuit de lokale stewards daar. Hij stopte zijn auto heel kort en maakte zijn gordel wat losser. Nadat Hamilton weer ging rijden, werd de gordel niet aangetrokken. En dat vonden ze bij de FIA niet zo grappig.

Hamilton straf Brazilië

Lewis Hamilton heeft daarom een dikke vette straf gekregen naar afloop van de Grand Prix Brazilië. En ja dat is sarcasme, want het boetebedrag ligt op een schamele 5.000 euro. Het zal me niks verbazen als Hamilton onderbroeken in zijn kast heeft liggen die duurder zijn. Voor de FIA is het dan ook meer een formele straf. F1-coureurs moeten het goede voorbeeld geven aan de buitenwereld. Bovendien zit er nog een voorwaardelijke straf van 20.000 euro aan vast tot eind 2022. Mocht hij nog een keer in de fout gaan, dan moet HAM die 20k ook nog lappen.