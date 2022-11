Lexus IS 600+ heeft meer pk’s dan een LFA

Het getal 600 staat helaas niet voor de cilinderinhoud, maar voor het aantal pk’s.

Jammer maar helaas: de Lexus IS is niet meer in Nederland leverbaar. Dat is onze eigen schuld, want we moesten zo nodig met zo’n allen een 3 Serie kopen. Daardoor gaat ook de megadikke IS 500 met V8 aan onze neus voorbij. Net als de IS-F die ook nog in de pijplijn zit.

Aan de overkant van de Atlantische Oceaan is de Lexus IS nog wel een ding. Daar laat Lexus nu een megabrute versie zijn. Dit is niet de IS-F, maar de IS 600+. Dit is een one-off showauto die tentoon wordt gesteld op het grote tuningfeest in Las Vegas, oftewel de SEMA Show.

Met zijn dikke bodykit, grote spoiler en carbon fiber motorkap zou de auto niet misstaan in een science fiction film. De velgen zijn voor SEMA-begrippen nog redelijk bescheiden: dit zijn 19 inch metende Volk Racing-velgen.

Leuk zo’n carbon motorkap, maar de grote vraag is wat er onder ligt. Aangezien de IS 500 een V8 heeft, verwacht je dat een IS 600 ook minstens acht cilinders heeft. Niets is echter minder waar, want deze auto heeft ‘gewoon’ een 3.5 V6.

Dit is echter niet de V6 die standaard in een Lexus IS 350 zit, maar de V6 uit de LS 500. Deze is voorzien van twee turbo’s en levert in de LS 418 pk. Dit blok is echter nog wat gekieteld, waardoor de IS er nu 600 pk uitperst. Kleine kanttekening: daarvoor moet er wel bio-ethanol getankt worden.

Bij een dergelijk vermogen kan het geen kwaad dat de auto ook op andere vlakken een upgrade krijgt. Zo is de Lexus IS 600+ voorzien van de carbon-keramische remmen van de RC F. Daarnaast is er een schroefset van KW geïnstalleerd.

De auto heeft ook een compleet nieuwe transmissie gekregen: een 6-traps sequentiële bak van Samsonas. Deze is met schakkelflippers aan het stuur te bedienen. Verder is er een rolkooi gemonteerd, die de plaats inneemt van de achterbank. De voorstoelen zijn vervangen door Sparco-kuipstoelen met zespuntsgordels.

Kortom: Lexus heeft er dus een echte circuitauto van gemaakt. Of de auto ooit het circuit gaat zien is nog maar de vraag, want het is vooralsnog vooral een showauto.