Gefaalde blikvanger Nürburgring gaat tegen de vlakte

Een attractie die een bezoekje aan de Nürburgring nog leuker zou maken, faalde jammerlijk. Deze gaat dan ook eindelijk tegen de vlakte.

Er is voldoende te melden over de Nürburgring de laatste tijd. Tussen de 24 uur van de ‘Ring en vele records die gereden worden staat tegenwoordig veiligheid ook steeds hoger in het vaandel. Want tijdens de publieke sessies, de Touristenfahrten, wil er nog wel eens het één en ander mis gaan. Waarmee altijd de vraag weer gesteld wordt: is de Nürburgring als publieke tolweg per definitie onveilig, of zijn het de onverantwoordelijke gebruikers die het verpesten voor de menigte?

Ring Racer

Vandaag moeten we het even over iets heel anders hebben. Naast de Nürburgring als circuit dan wel speeltuin voor autofanaten, kleeft er natuurlijk een lange geschiedenis aan het circuit in het westen van Duitsland. Ook als je niet erop uit bent om je eigen auto over het circuit te jagen, kan een bezoekje aan het circuit best de moeite waard zijn. Er is een museum, je kan een tour krijgen door de paddock en ‘achter de schermen’ en dit kan ook buiten het seizoen van de Touristenfahrten. Een dagje uit, dus. In 2009 bedacht de toenmalige eigenaar van de Nürburgring dat dit beter gefaciliteerd kon worden met een project genaamd ‘Nürburgring 2009’, hoe simpel kan het zijn. Er werden hotels gepland net naast de start-finish van de baan, maar ook een 4D-bioscoop, cafés, eetgelegenheden en het enige dat concreet hiervan nog te zien is: de Ring Racer.

Het is je wellicht wel eens opgevallen dat je vanaf de start-finish van de ‘Ring, het GP-circuit in ieder geval, een achtbaan kan zien. Dat is de Ring Racer. Deze op de F1 geïnspireerde achtbaan zou de blikvanger van Nürburgring 2009 worden. Het idee was om de snelste achtbaan ter wereld te worden en dus werd kosten noch moeite bespaard om de baan aan te leggen. Maar het hele Nürburgring 2009-project werd stilgelegd dankzij faillissementen. Ook bleek de Ring Racer niet geheel feilloos: in 2009 explodeerde er een onderdeel tijdens een testrit, wat ervoor zorgde dat zeven mensen gewond raakten en ruiten nabij de achtbaan beschadigd werden. Bovenstaande foto is overigens één van de eerste ritjes ooit, met zoals je kan zien Michael Schumacher als één van de eerste berijders. Ook Boris Becker mocht mee, maar dit bleek een nogal schimmige PR-stunt te zijn waar Becker omgekocht werd om het Nürburgring 2009-project aan te prijzen.

Problemen

Toch werd het idee van de Ring Racer nog even doorgezet en in 2013 ging het ding zowaar open en konden bezoekers een ritje maken in de achtbaan. Daarna sloot de achtbaan weer, een luttele vier dagen later. Ja: er heeft bijna zestien jaar een achtbaan naast de Nürburgring gestaan om in totaal vier dagen publiek toegankelijk te zijn. De afgelopen twaalf jaar is de achtbaan compleet verlaten geweest. Aspiraties om de achtbaan te openen zijn er sindsdien ook niet meer geweest. Maar hij bleef wel staan.

Afbreken

Tot nu dan. Op Reddit worden foto’s geplaatst van de sloop van de Ring Racer. Het lijkt dus officieel over en uit te zijn voor het prestigeproject. Verdere uitleg vanuit de Nürburgring zelf ontbreekt nog, maar de redenen van de ontmanteling lijken zo klaar als een klontje. Op Reddit wordt door een gebruiker gedeeld dat hij meermaals in de Ring Racer heeft gereden, in de vier dagen dat deze open was. Waarbij vermeld wordt dat het een matige rollercoaster was, maar de lancering (van 0 naar 160 km/u in twee seconden) wel erg gaaf was. Anderen noemen het toch bitterzoet, want ondanks zijn falen als achtbaan was de Ring Racer wel ‘deel van het decor’. Hij viel toch wel op als achtergrondmateriaal van de start-finish van de ‘Ring.