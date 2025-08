Zie jij wat er niet klopt aan deze Mercedes SL?

Mooi hè, zo’n iets oudere Mercedes SL R129… eh, R230… eh, wat?

Als iemand die opgroeide in de jaren ’00 blijf ik de Mercedes SL R230 misschien wel de mooiste SL ooit vinden. Er zijn mensen die mij voor gek verklaren, want de R129 was veel mooier. En ja, ook die is erg gaaf, maar de R230 is ietsje meer tijdloos. De R129 is duidelijk een kind van de jaren ’80 en ’90. Wat je zelf vindt moet je maar achterlaten in de reacties, maar dat er voor beide generaties fans zijn is evident.

Frankenstein-SL

Overigens is het helemaal niet perse de details die de SL R230 zo mooi maken. Het is de balans. Zowel met de kap open als dicht klopt het lijnenspel perfect. En toegegeven, ook de balans van de R129 klopt op die manier echt wel. De twee zijn eigenlijk nauwelijks te vergelijken, laat staan inwisselbaar. Bewijs daarvan vinden we nu.

In één oogopslag kijk je naar een Mercedes SL R230. Toch? Fout. Iemand heeft -verrassend vakkundig- de onderdelen van een R230 op een R129 geboetseerd om tot een vreemde Frankenstein-SL te komen. En dan blijkt dat die balans van de R230 toch wel heel belangrijk is. @jaapiyo ligt al de hele avond te janken in de foetushouding vanwege de frontoverhang. De achterkant werkt iets beter, maar de hoekige lijnen van de hardtop maken ook daar het geheel niet fantastisch.

Het is ook niet de soort verbouwing waar alles met weinig moeite past. De R129 en R230 zijn van A tot Z andere auto’s. Dus er is behoorlijk wat uniek plaatwerk aan te pas gekomen. Met als resultaat… tsja. Een auto die héél misschien een leek op een blauwe maandag fopt dat er iets staat dat nieuwer lijkt dan het is. Maar wat er voornamelijk staat is een vreemde SL.

Pre-facelift

Er wordt overigens gesproken van een ‘facelift’, terwijl de SL R129 in kwestie toch echt een pre-facelift was. Het gaat om eentje uit 1994, toen de cijfers nog voor de letters kwamen. Dit is dus een 300 SL, met de 231 pk sterke 3.0 liter grote zescilinder. We willen niet doen alsof het werk voor niks is geweest, maar voor zo’n originele R129 kan je nog grof geld vangen. Voor deze creatie valt dat tegen. Overigens is er behalve het koetswerk niks veranderd aan de R129-origine, het interieur incluis.

Dankzij technisch malheur in de bediening van de softtop en het alarm moet deze slechts 93.350 km ervaren SL net geen 8.000 euro opleveren. We hebben veel vragen, maar wellicht is deze R129 die graag een R230 wil zijn wel de perfecte auto voor iemand. Wij zouden niet weten voor wie. (via Facebook Marketplace)

Met dank aan Joep voor de tip!