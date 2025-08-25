Altijd al een deel van de Nürburgring willen hebben? Dit is je kans.

Er worden wat gekke dingen verkocht sinds het internet zijn intrede heeft gedaan. Werkelijk alles verwisselt -soms voor veel geld- van eigenaar. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Cheeto-chipje in de vorm van Jezus? Voor 5 ton mag je hem hebben. Of een sandwich die voor de helft was opgegeten door Justin Timberlake. Voor 1035 ging dat korstje naar een nieuwe eigenaar.

En nu kan jij dus eigenaar worden van een gedeelte van de Nürburgring.

Een deel van de Nürburgring kan van jou zijn!

Hoe zit dat dan? Nou, een fervente amateur-racer heeft een potje grind afkomstig van ‘de Groene Hel’ op Marktplaats gezet. En hoe hij hieraan is gekomen, is een mooi verhaal.

Het komt namelijk uit de draagarmen van zijn aangepaste Ford Fiësta nadat hij head first van de baan was gegleden. Uit het niets, nadat de aangepaste remmen het zomaar ineens begaven. De klappert die de coureur daarna maakte leek mee te vallen, maar had toch nog best wat gevolgen.

1 velg ernstig beschadigd, veel steenslag schade rondom en met de kont net heel zacht de vangrail geraakt wat volgens de Nordschleife 4×1 meter is en een paal. En natuurlijk grind opruimen, dat laatste begrijp dan wel weer, het eerste vind ik (nog) wel twijfelachtig, maar goed wellicht als ik famous word op Youtube dat ik dan zie dat ik het harder raakte dan de schade doet vermoeden.

Dat grind opruimen heeft hij dus gedaan en thuis heeft hij ook de rest van zijn auto ontdaan van de steentjes, die hij nu tegen elk aannemelijk bod van de hand wil doen. Bieden maar, zouden we zeggen!

Oh ja, deze advertentie moeten we niet al te serieus nemen, aldus de aanbieder. Het is meer een waarschuwing voor collega-coureurs dat de Nürburgring een listige en zelfs gevaarlijke baan is en blijft. Want als zelfs een redelijk geoefende racer zo onverwacht van de baan tetst, dan kan het iedereen gebeuren.

Jou dus ook!

Met dank aan Jalke voor de tip én voor de warschuwing!