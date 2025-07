Het is een zooitje op en rond de Nürburgring

Hoelang kan het zo doorgaan op en rond de Nürburgring in de huidige vorm?

De Nürburgring Nordschleife. Een uniek stukje asfalt van net iets meer dan 20 kilometer waar je gewoon met je auto voor een paar tientjes overheen mag rijden. Ook wel bekend als touristenfahrten, maar de laatste jaren loopt het de spuigaten uit op de ‘Ring.

Mede door social media en YouTube heeft de Nürburgring een grotere aantrekkingskracht dan ooit tevoren. Waar je in het verleden nog gewoon een rustig weekendje mooie auto’s kon kijken, is het vandaag de dag een zooitje.

Snelheidsduivels, vaak zonder enige vorm van circuitervaring, razen over de Nordschleife tijdens touristenfahrten alsof hun leven ervang afhangt. Geregeld moet de baan een uur of zelfs langer gesloten worden omdat er weer een incident heeft plaatsgevonden. Afgelopen weekend was een nieuw dieptepunt. Met opnieuw een fataal incident.

Ik schrijf opnieuw, want vorige maand kwam een 24-jarige automobilist om het leven na een tragisch incident. Dit weekend ging het mis op de vrijdagavond. Niet op de ‘Ring zelf, maar op de B 257. Want helaas komt het ook steeds vaker voor dat op de wegen rondom de Nürburgring wordt gereden alsof het een circuit was. Respect voor de lokale bevolking is soms ver te zoeken.

Bij Quiddelbach kwam een 37-jarige Brit in een BMW M135i in botsing met een -jarige Fransman in zijn Ford Fiesta. Een zwaar ongeval waarbij een inzittende van de Fiesta later kwam te overlijden in het ziekenhuis. Zo berichten Duitse media.

Ook op de Nordschleife vonden afgelopen weekend ernstige ongevallen plaats. Onder andere gistermiddag, waar een klein leger aan bergers nodig was om alle beschadigde auto’s af te voeren.

Ondanks toegenomen veiligheidsmaatregelen op de Nürburgring gaat het toch soms ongelofelijk mis. De tolweg tijdens touristenfahrten zien als een trackday is vaak reden voor ellende. Onervaren bestuurders rijden tussen sneller verkeer en het gaat allemaal door elkaar. Dat gaat heel vaak goed, maar dus ook geregeld ontzettend fout.

Conclusie. Doe wat voorzichtiger en wees je bewust van de risico’s als je afreist naar de inmiddels erg drukke Nürburgring Nordschleife. Altijd al de ‘Ring willen ervaren? Ga een keertje doordeweeks op een ongebruikelijke tijd. Het zal je verbazen hoe rustig het dan kan zijn, zodat je op je eigen tempo het legendarische asfalt kunt ervaren.