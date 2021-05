Jack Plooij mist GP Spanje, topvervanger staat klaar - Autoblog.nl

Helaas kan Jack Plooij er niet bij zijn, maar er staat een toppertje klaar!

Het is heel erg Nederlands om te zeuren. Als er negen van de tien dingen perfect verlopen, gaan wij ons focussen op dat ene puntje dat niet goed is. Het zit nu eenmaal in onze aard. Het gaat er dan niet eens om wat onze eigen situatie is, zolang we maar kunnen zeuren.

Voor de hardcore autosport-fans is F1 lange tijd een ondergeschoven kindje geweest, helaas. Toen Jos Verstappen meedeed, was het vrij populair, maar daarna zakte het een beetje weg. Albers en Doornbos in een Minardi die gelapt worden is toch niet hetzelfde als Jos Verstappen die onmogelijke dingen liet zien in een Arrows.

Jack Plooij mist GP Spanje

Ook als het gaat om commentaar, hebben Nederlands, eh, commentaar. De immer enthousiaste Olav Mol en Jack Plooij kregen er vanuit het niets ineens een paar miljoen kijkers bij. Destijds gebeurde dat dankzij een overwinning van ene Max Verstappen, bijna vijf jaar geleden. Volgens sommigen staan de kwaliteiten van de pit-reporter niet in helemaal lijn met de kijkcijfers. Anyway: vergeeft u ons de veel te lange intro.

Voor hen die dat terecht vinden is er goed nieuws: bij de aankomende GP (Spanje) zal Jack Plooij vervangen worden door niemand minder dan… Rick Winkelman! Want voor wie Rick Winkelman niet kent, dat is een zeer kundige verslaggever met bijzonder veel kennis van zaken. De vrije trainingen weet hij altijd te vullen met leuke weetjes, feiten en achtergrondverhalen. Ook mooi: daarbij bezigt hij geen pop-jopi-termen of Engelse scheldwoorden. Jack Plooij kan er niet bij zijn vanwege corona. Hij zal tot 9 mei in zijn hotelkamer moeten blijven. Gelukkig schijnt de tandarts wel topfit te zijn.

Vervanger

Nu we het toch over Rick Winkelman hebben, deze man moet gewoon een plaatsje hebben aan de tafel van Formule 1 Café, een programma van Ziggo. De programmadirecteur heeft het lef om mensen die niet veel van de sport lijken te weten aan te laten schuiven. Denk aan Nicky Terpstra, Bart Chabot, Huub Stapel en Roland Molendijk. Ja, Roland Molendijk. Dit terwijl Winkelman ‘aan de bar’ moet zitten.

Dus zet Rick Winkelman na de GP van Spanje ook even aan tafel in F1 Café, samen met oud F1-coureurs en andere mensen die daadwerkelijk iets met autosport hebben. Het feit dat er heel veel nieuwe kijkers bij zijn gekomen, wil nog niet zeggen dat je ze moet opzadelen met net-niet-meer bekende Nederlanders. En nu moeten wij stoppen met zeuren.

