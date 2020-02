Gefacelifte Chrysler Pacifica drift je scherm op

Terwijl één van de nieuwe zaken dat juist moet voorkomen.

We beginnen met een quote van Tim Kuniskis, degene aan het roer van FCA’s personenauto’s. Die opent het bericht over de nieuwe Pacifica als volgt:

“Through 37 years and more than 15 million minivans sold, Chrysler has defined the minivan segment, and we plan to continue redefining it with the new 2021 Chrysler Pacifica.” ~Tim Kuniskis

Nou is Chrysler zeker niet als enige schuldig van een flink potje ‘wij van WC Eend adviseren WC Eend’, maar ze hebben een punt. Chrysler, momenteel een merk waar de toekomst onzeker van is, was samen met hun dochter Plymouth er vroeg bij als het gaat om minivans. De Voyager was een hit, zelfs hier in Nederland. Ja, de Renault Espace was iets eerder, maar dat groeide uit tot een MPV. Een minivan is meer het Amerikaanse recept: ook zeeën van ruimte, maar nog wel plaats voor een dikke motor en schuifdeuren. Toch was de Chrysler Town & Country, zoals de Amerikanen hem noemden, niet de versie die iedereen zich herinnert. Dat is de Dodge Caravan, wat gewoon een rebadge is van de T&C, of zoals hij bij ons gewoon bleef heten: Voyager.

Make Chrysler Great Again

Het is pas sinds deze generatie dat Chrysler weer beter uit de verf komt. De huidige Dodge Caravan is een hopeloos verouderd model uit ongeveer 2008, terwijl Chrysler in 2016 met de Pacifica een gloednieuwe auto presenteerde. De minivan faalde hier hopeloos, maar in de VS is het nog een bekend recept. De Pacifica is een goed smoelende minivan. Je zou bijna niet zeggen dat de auto bijna vier jaar oud is.

Over die tijd gesproken: Chrysler geeft de Pacifica een facelift. Een flinke, want het gaat om meer dan het opnieuw getekende snoetje.

Om daar toch even mee te beginnen: ook Chrysler heeft de grote grille-hype onder de knie. Het is geen gigantisch hekwerk, maar het is toch groter dan de smalle grille die de koplampen verbond op de oude Pacifica. Samen met de LED-balk aan de achterkant heeft de minivan een compleet nieuwe set lampen aan boord.

Pinnacle

De auto op de persafbeeldingen draagt de naam ‘Pinnacle’. De Engelse term voor ‘de top’, of ‘de beste’. Dat is dan ook het topniveau qua uitrusting voor de nieuwe Pacifica. Vergelijkbaar met de Elite-versie van de nieuwe Honda Odyssey. Het betekent dat je karamelkleurig leer krijgt, met comfortabele captain’s chairs en waar Chrysler een ‘big deal’ van maakt: de nieuwe middenconsole, met een hoop (opvouwbare) opbergvakjes en een zwevend deel waar de console overgaat in het dashboard.

Interieur

Verder in het interieur mag je genieten van een gloednieuw infotainmentsystem. Dit nieuwe 10-inch scherm draait op een systeem genaamd Uconnect5, de nieuwe interface van FCA. Niet alleen heb je daarom nu draadloos verbinding met Apple CarPlay of Android Auto: ook heb je een integratie van Amazon Alexa. Daardoor kun je de slimme assistent van Amazon gebruiken voor taken in je auto, zoals de deuren ontgrendelen en de auto starten.

Rijden

Het belangrijkste wat de Pacifica nu extra biedt ten opzichte van de meeste minivans, is vierwielaandrijving. Maar ze hebben niet gemakkelijk een extra aandrijflijn van voor naar achter gestuurd, nee, het is een systeem met variabele krachtverdeling. Dat betekent dat de achteras kan bijspringen bij tractieverlies, maar het betekent ook dat de auto alleen op de voorwielen kan rijden. Zo rijd je niet onnodig met te veel aangedreven wielen. Veel auto’s eruit trekken bij het stoplicht doe je sowieso niet.

Hybride

Daarover gesproken: de welbekende Pentastar V6 is de grootste motor in de Pacifica. Deze kan optioneel ook besteld worden als hybride. Het gaat om een PHEV-systeem. Er wordt niet gezegd wat de capaciteit is van de accu, wel dat je er zo’n 48 km ver mee kan komen.

Het is ergens wel terecht dat Chrysler zo hard roept dat dit de ‘originele’ minivan is. Het is voor hen te hopen dat het een succesje blijft. Prijzen zijn nog niet bekend, wel dat de auto in het derde kwartaal bij de dealers komt te staan.