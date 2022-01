De eerste elektrische Chrysler: ook leuk voor Europa?

Een Chrysler die perfect aansluit op de Nederlandse markt, wat gaan we nou krijgen?

Als er één merk momenteel achter de feiten aan loopt, dan is het Chrysler wel. Het ooit zo roemruchte merk is al lang niet meer wat het geweest is. De laatste keer dat het merk een nieuw model lanceerde is al 6 jaar geleden. Omgekatte compacte Lancia’s dragen ook niet echt bij aan het imago. Ergens zijn Chrysler en Lancia wel een goede match: het zijn beide merken die er niet meer toe doen.

Qua elektrificatie behoort Chrysler ook niet bepaald tot de voorhoede. Er is sinds 2017 dan een PHEV in de vorm van de Pacifia, maar een volledig elektrische auto was nog niet in beeld. Het is dus de hoogste tijd voor iets nieuws bij Chrysler. Of Stellantis moet het merk gewoon de nek omdraaien.

Dat laatste gaat niet gebeuren, want Chrysler presenteert op de CES eindelijk iets nieuws: de Airflow Concept. Dit is een voorbode voor een elektrische cross-over die er zeer productierijp uitziet. Zoals ook Ford dat deed met de Mustang Mach-E, grijpt Chrysler terug naar een oude naam. Daarvoor gaan ze wel erg ver terug in het verleden, want de originele Airflow dateert uit de jaren ’30.

De naamgevingsstrategie is niet de enige overeenkomst met de Mustang Mach-E. Ook qua vorm en daklijn doet de Airflow aan deze auto denken. De auto’s hebben allebei een cross-over-look dankzij de plastic spatbordranden, maar stiekem is de bodemspeling gewoon heel beperkt.

De Airflow beschikt over twee elektromotoren, die elk goed zijn voor 150 kW. Het totale vermogen komt daarmee uit op 300 kW, oftewel 402 pk. Dat is natuurlijk een prima waarde, maar Chrysler geeft aan dat er nog krachtigere versies mogelijk zijn. Qua range mikken de Amerikanen op zo’n 550 tot 650 km.

Qua exterieur zou de Airflow per direct productie kunnen, maar het interieur verkeert nog duidelijk in het concept stadium. Alhoewel een dashboard dat een en al scherm is natuurlijk niet meer voorbehouden is aan concept cars anno 2022. De vier losse stoelen zijn dan wel weer een typische concept car-dingetje.

Chrysler kan de Airflow beter vandaag dan morgen in productie nemen (of nog beter: gisteren), maar toch gaat dat nog even duren. De marktintroductie staat gepland voor 2025. Ouch… De achterstand van Chrysler is dus enorm, hoewel dat voor een merk dat alleen in de VS opereert net wat minder erg is.

Dat brengt ons bij de vraag: is de Airflow ook nog interessant voor Europa? Ford doet goede zaken met de Mustang Mach-E, dus waarom zouden we deze auto niet willen? Een terugkeer van Chrysler in Europa is niet aannemelijk, maar Chrysler maakt natuurlijk onderdeel uit van Stellantis. Deze elektrische cross-over zou in theorie dus best als Opel/Peugeot/Citroën/DS verkocht kunnen worden in Europa. Of als Lancia, om eens iets geks te noemen.