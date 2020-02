Hoe dit Dafje ineens de auto van het jaar is

Let op het feit dat we Dafje zeggen.

Wat moet een auto doen om de auto van het jaar te worden? Een hoop, vooral de wereld overtuigen en scoren op een paar belangrijke punten. Hoofdzaak is echter dat het gaat om een auto die uit het jaar in kwestie komt. Deze Daf 33, modelletje jaren ’60 en ’70, komt niet bepaald uit 2019. En toch is het de auto van het jaar voor sommige mensen.

Die mensen zijn lid van de NAMAC. De Nederlandse Algemene MiniatuurAuto Club. Modelautofabrikanten kiezen zelf wat ze bouwen, en dat is niet altijd het nieuwste van het nieuwste. Fabrikant Schuco bracht dit jaar de Daf 33 uit in schaal 1 op 18. Deze modelauto wist de harten te veroveren van de Nederlandse verzamelaars.

Volgens de NAMAC is het een bijzonder model. Omdat het gewoon een goede weergave is van het originele Dafje. Maar ook omdat we natuurlijk als Nederlanders apetrots mogen zijn op Daf. En ten slotte omdat eigenlijk niemand had verwacht dat een Duitse modelautofabrikant zo’n 53 jaar na zijn marktintroductie, nog een Daf 33 zou bouwen. De auto ging er dan ook overtuigend met de winst vandoor.

Dat is het algemeen klassement en dus de categorie “personenauto’s, grote schalen”, de rest ziet er zo uit:

1:43 Personenauto’s: Lincoln Continental ‘the matrix’, Greenlight Collectibles

1:43 Race- & rallywagens: Land Rover Defender 110 ‘Camel Trophy’, Almost Real

3 inch: Citroën CX, Norev

1:43/50 Bedrijfsvoertuigen: DAF CF Brandweerauto, Scale Masters

1:87 Personenauto’s: Delahaye 165 V12 Cabriolet par Figoni & Falaschi, BoS Models

1:87 Bedrijfsvoertuigen: DAF F1600 kantelcabine, Artitec

Grote schalen, race- en rallywagens: Fiat 131 Abarth Rallye Monte Carlo 1978 Röhrl/Geistdorfer

En zo is de Daf 33 ineens weer razend populair. Stiekem is het ook gewoon het leukste product wat ooit uit Nederlandse fabrieken kwam rollen. Toch?