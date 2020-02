Britse sportwagenfabrikant niet failliet, maakt afscheidseditie

Dat is op zich al een hele prestatie.

De lijst met Britse sportautobouwers is eigenlijk oneindig. Het is waarschijnlijk iets dat bij Britten in het bloed zit: sportwagens bouwen. Ze worden wakker, eten black pudding en beginnen voordat ze het doorhebben zijn ze aan het sleutelen aan een sportauto.

Vederlichte sportwagens

Ondanks dat de weersomstandigheden niet al te best zijn, zijn de Britten gek op open, lichtgewicht sportwagentjes. Er zijn dan ook enorm veel Britse sportwagen fabrikanten en nog meer Britse sportwagenfabrikanten die inmiddels failliet zijn. Wat dat betreft is BAC een welkome afwisseling, want dit in 2012 opgerichte bedrijf bestaat gewoon nog!

Briggs Auto Company

Sterker nog, het gaat uitstekend met BAC, wat een afkorting is van Briggs Auto Company. In 2012 verscheen de Mono op de markt. Een auto die werd geroemd om zijn hoge kwaliteit, bijna ziekelijke aandacht voor details in het bijzonder en de prestaties in het algemeen. De auto houdt bijna het midden tussen een straatlegale Formule 3 auto en een open sportwagen. De BAC Mono moet het zonder voorruit doen.

Einde Mono

Nu, 8 jaar later, zit het er bijna op voor de Mono. BAC is nu bezig met de laatste exemplaren, deze heten voluit de BAC Mono One. Het wordt een zeer zeldzaam uitzwaai-speciaaltje, want er worden slechts 3 stuks van de Mono One gebouwd. Ze kosten allemaal 158.950 (pond!) en hebben alledrie lichtgewicht wielen, koolstofvezel carrosserie en natuurlijk de nodige contrasterende badges. Een exemplaar is Iconic White, eentje is Carbon Black en de andere is Neon Red. De Mono One zal uitgerust worden met de bekende Cosworth motor, goed voor 305 pk. Meer dan voldoende voor de 580 kg ‘zware’ auto.

Meer dan 100 Mono’s

De Mono One is een afsluiter voor het BAC Mono tijdperk. Op dit moment legt BAC zijn laatste hand op de opvolger van de Mono. Naar alle waarschijnlijkheid zal de opvolger sneller en lichter zijn. Vorig jaar werd in april het honderdste exemplaar afgeleverd aan een klant. Er zijn dus al meer dan 100 Mono’s verkocht. Een van de krachten van BAC is dat ze de wachtlijsten oplieten lopen in het begin. Elke maand werden er drie gebouwd en afgeleverd. De opvolger van de Mono wordt onthuld op de Salon van Genève volgende maand.