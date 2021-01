Gefacelifte MINI heeft een extra warm stuurwiel* - Autoblog.nl

De gefacelifte MINI kan er weer eventjes tegenaan. Dat zal ook wel moeten. * = optioneel uiteraard.

Tegenwoordig is de MINI in dermate veel smaakjes leverbaar, dat je zou vergeten om welke modellen het ‘echt’ gaat: de driedeurs stadsrakker met een voorkeur voor bochtige binnenwegen. Dit nog altijd superhippe model ‘zit’ in inmiddels op de derde generatie. In 2018 werd de eerste facelift doorgevoerd.

In plaats van een nieuw model, wacht moederbedrijf BMW eventjes en krijgt de MINI voor de tweede maal een facelift. Dat dit ging gebeuren was al bekend. De facelift is specifiek voor de ‘originele’ MINI’s, dus de driedeurs (F56), vijfdeurs (F56), Cabrio (F57) én Electric (F56). De grootste wijzigingen zijn aan de neus. De grille is bijna Audi-esque qua vorm en formaat.

Union Jack

De bumper loopt nog wel door, in carrosseriekleur. Het geeft de gefacelifte MINI een herkenbare snoet. Verder zijn er nieuwe LED-koplampen. Aan de zijkant zien we nieuwe velgen (17 en 18 inch) en uiteraard zijn ook de achterbumper en achterlichten opgefrist. Betreft die achterlichten, de Union Jack verwijzing in de achterlichtunits is nu standaard. Leuk!

Opties voor gefacelifte MINI

Bij een MINI draait het uiteraard om opties en accessoires om de auto naar je smaak aan te kleden. Dat is in dit geval niet anders. De gefacelifte MINI kan besteld worden met allerlei pakketen en opties. Er is nu ook een ‘Piano Black Pack’ (hooglans zwarte details) en voor de hatchback kun je een two-tone dak bestellen dat van een kleur overloopt naar de andere.

Nieuwe kleuren

Over kleuren gesproken, er komen er een paar bij. Island Blue, Zesty Yellow en het altijd inspirererende Grey Metallic. In het interieur van de gefacelifte MINI zijn de vernieuwingen met name op detail-niveau te spotten. Het meest in oog springende detail zijn de anders gepositioneerde luchtroosters. Het 8,8-inch infotainmentscherm is nu (eindelijk) standaard. Noviteit: voor het eerst kun je nu stuurwielverwarming bestellen. Op een B-segment hatchback!

Motoren gefacelifte MINI

Dan de motoren van de compacte luxe-rakker. Daar verandert vrij weinig aan. De eerste drie MINI’s hebben een 1.5 driecilinder. In de First levert ‘ie 75 pk, in de One 102 pk en in de Cooper 136 pk. De 2.0 viercilinder komen we tegen in de Cooper S (192 pk) en Cooper S Works (231 pk). De MINI Electric heeft 184 pk, de WLTP-range van 234 km blijft onveranderd.

Prijzen gefaclifte MINI

We hebben gelukkig ook de prijzen voor je. De goedkoopste MINI is de One First met de 75 pk sterke 1.5 bromtol. Deze kost 25.300 euro. Dat is flink geld voor een B-segmenter waarin je geen haast moet hebben. De MINI One met 102 pk is nauwelijks duurder, dus die 600 euro zijn goed besteed. Ook de meerprijs voor de Cooper is te overzien. Daarna wordt het vrij snel heel komisch qua prijzen, zeker als je er rekening mee houdt dat de opties er nog bij moeten komen:

Model Prijs MINI One First 3-deurs € 25.300 MINI One 3-deurs € 25.900 MINI Cooper 3-deurs € 27.900 MINI Cooper S 3-deurs € 35.900 MINI One 5-deus € 26.900 MINI Cooper 5-deurs € 28.900 MINI Cooper S 5-deurs € 36.900 MINI One Cabrio € 31.200 MINI Cooper Cabrio € 33.200 MINI Cooper S Cabrio € 41.200 MINI Electric € 36.200 MINI John Cooper Works € 45.900 MINI John Cooper Works Cabrio € 51.200

De voor de tweede maal gefacelifte MINI loopt vanaf de derde maand dit jaar (maart, dus) van de band.