BMW M5 CS: dit is 'm en dit kost het! - Autoblog.nl

De BMW M5 CS. De auto die je wist die ging komen.

Soms is de introductie van een bepaald model geen verrassing meer. In het geval van de BMW M5 CS kan niemand meer verrast zijn. Dat deze versie eraan zat te komen was al een tijdje bekend gemaakt.

Dat niet alleen, de meeste details eveneens. Toch zijn er een paar kleine verrassingen én blijft de dikste M5 natuurlijk een auto om van te watertanden, dus hier komt ie:

BMW M5 CS

De BMW M5 CS (‘Club Sport’) is de hardcore versie van de M5. De auto is lichter (70 kg) dankzij het gebruik van CFRP motorkap, dak, diffuser, spiegelkappen en inlaatdemper. De M5 Competition weegt 1.870 kg (kentekengewicht), dus het nieuwe M5 topmodel weegt zo’n 1.800 kg. Dat zorgt voor aansprekende prestaties. De 0-100 km/u sprint duurt precies 3 seconden. Van 0-200 km/u accelereren duurt slechts 10,4 seconden. Niet 10,4 seconde extra, maar 10 seconden in totaal! De topsnelheid is 305 km/u. Oef.

Vier stoelen

In het interieur is er gekozen voor een bijzondere ambiance. Meestal stopt het bij dit soort speciaaltjes bij een spoilertje en sportuitlaat. In het geval van de nieuwe BMW M5 CS ging men bloedserieus te werk. Zoals bekend hebben de stoelen een afbeelding van de Nordschleife in de hoofsteunen.

De M5 CS is een strikte vierzitter. Voor zijn er twee schaalstoelen, achter is de bank opgeofferd voor twee sportkuipen. Uiteraard zijn er overal rode, bronzen en carbon details die je eraan herinneren dat je in iets speciaals zit.

Prijs nieuwe BMW M5 CS

Bijna alles van de nieuwe supersedan van BMW was eigenlijk al bekend. Gelukkig hebben we ook keihard nieuws in de vorm van een vraagprijs. Deze is vrij stevig: 224.523 euro. In de Noord-Oostpolder kun je daar vrijstaand voor wonen. De concurrentie is een beetje lastig te bepalen, maar we hebben een paar enorme dikke sedans uitgekozen voor de broodnodige context. De Giulia opereert een klasse lager, maar is ook een extra hardcore sportsedan die nagenoeg hetzelfde kost. De rest is Duits en dik:

Audi RS7 Spotback – € 189.971

BMW M5 – € 164.369

BMW M5 Competition – € 173.953

BMW M8 Gran Coupé Competition – € 221.154

BMW M5 CS – € 224.523

Alfa Romeo Giulia GTA – € 230.000

Mercedes-AMG GT63S 4Matic+ – € 236.493

Porsche Panamera Turbo S – € 251.700

Video BMW M5 CS:

Uiteraard hebben we ook bewegende beelden voor je:

De M5 CS zal als gelimiteerd model in de showrooms verschijnen. Over showrooms gesproken, je kunt de M5 CS daar aantreffen vanaf de lente van 2021. Nog even een paar maandjes wachten, dus.