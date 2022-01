Prijs opgefriste Skoda Karoq bekend, verrassend scherp*

De prijs van de opgefriste Skoda Karoq is bekend. Deze is best scherp, zij het alsnog hoog. Uiteraard lichten we dat eventjes toe.

Wij Nederlanders smullen van dit soort auto’s: middelgrote crossovers. Ze zijn namelijk lekker praktisch, hebben een hoge instap (plus zit) en qua kosten is het nog enigszins beheersbaar. Anders kon je net zo goed een Kia Sorento 3.3 uit 2007 kopen, nietwaar?

Als het gaat om value for money, rijdt Skoda mee aan de voorkant van het peloton (slechte grap, we weten het). Van de Skoda Karoq zijn er in de afgelopen jaren zo’n 8.500 stuks verkocht. Dat lijkt een klein beetje tegen te vallen, maar vergeet niet dat Skoda ook nog gewoon de Kodiaq levert, in feite een iets langere Karoq die plaats kan bieden aan zeven personen.

Prijs opgefriste Skoda Karoq

De Karoq is onlangs gefacelift. Er veranderde niet enorm veel. Met name aan het front met de nieuwe – ietwat bollere grille – kun je zien dat het het nieuwe model is. Alle andere wijzigingen kun je lezen in dit artikel. Voor nu hebben we de prijs van de opgefriste Skoda Karoq voor je.

En het apparaat kost … 33.490 euro! Voor dat geld heb je een 1.0 TSI driecilinder met 110 pk en een zesbak. Voor 35.490 euro heb je een 1.5 TSI, eveneens met een zesbak. De 1.5 TSI met zeventraps DSG automaat kost 37.490 euro. De Business Edition Plus en Sportline Business zijn enkel en alleen leverbaar met de 1.5 TSI motor.

Concurrentie

Uiteraard vergelijken we de prijs van de opgefriste Skoda Karoq ook eventjes met de instappers van de concurrentie:

Seat Ateca 1.0 TSI Reference | 30.700 euro

Skoda Karoq 1.0 TSI Bussines | 33.490 euro

Ford Kuga 1.5 EcoBoost Trend | 35.796 euro

Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 UZN (uitvoering zonder naam) | 36.490 euro

Peugeot 3008 Active Pack Business PureTech 130 | 36.860 euro

Toyota RAV4 2.0 Comfort | 36.995 euro

Hyundai Tucson i-Motion 1.6 T-GDI Hybrid | 38.695 euro

Skoda Kodiaq Business Edition 1.5 TSI | 38.990 euro

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Life | 40.190 euro

De Skoda Karoq lijkt dus redelijk gunstig geprijsd te zijn ten opzichte van de concurrentie. Dat is in principe het geval, maar er is wel wat context nodig. Je hebt namelijk wel een 1.0 driecilinder, de Kodiaq en Tiguan hebben standaard de 1.5motor. De Tucson is niet bijzonder goedkoop, maar wel meteen een 230 pk sterke plug-in hybride. Daarnaast is Skoda niet meer het allergoedkoopste merk in de VAG-stal, want de Seat Ateca is toch aanzienlijk goedkoper. Deze heeft naast de driecilinder ook een vrij karige uitrusting.

Nu de prijs van de opgefriste Skoda Karoq bekend is, kun je ‘m ook samenstellen in de Karoq-configurator.