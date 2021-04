Gefacelifte Skoda Kodiaq brengt RS-label terug! - Autoblog.nl

Met de gefacelifte Skoda Kodiaq komt de RS weer terug tot leven. Joechei!

De Kodiaq van Skoda is een zogenaamde automotive homerun. Een briljante uitvoering van een vrij eenvoudig gerecht. Zie het als een soort rijdende hamburger. Niet het toppunt van luxe of raffinement, maar wel voor waar voor je geld. Daar zijn wij Europeanen en Nederlanders in het bijzonder immers gek op.

Vernieuwde Skoda Kodiaq

In totaal zijn er al 600.000 Kodiaqs verkocht. Dus het is niet gek dat Skoda niet al te veel van het bekende recept gaat afwijken. De grootste veranderingen vinden bij de voorkant. De grille is nieuw, evenals de koplampen en voorbumper. Nu zijn het uiterlijk van de bumper en grille ook nog eens afhankelijk van de gekozen uitvoering, dus de platte koplampen zijn de meest eenvoudige indicatie dat je te maken hebt met de gefacelifte Skoda Kodiaq.

Kleinste tatoeage

Ook aan de achterzijde is de vernieuwde Skoda Kodiaq eenvoudig te herkennen. Wederom moet je de bumpers laten voor wat is, die zijn anders per uitvoering. De achterlichten zijn ongekend frivool en helemaal nieuw! Zie de frivoliteit een beetje als de kleinste tatoeage op de onderrug van een bevallige doch gereformeerde bibliothecaresse. Het is een klein beetje stout, maar tegelijkertijd heel braaf. Ofzo.

De RS-uitvoering

Vergeeft u ons de vergezochte analogieën op deze dinsdagmiddag. We gaan verder met die uitvoeringen. Want zoals we in de kop én tagline al verklappen: de gefacelifte Skoda Kodiaq komt er ook als RS! Het uitgaande model was al een tijdje uit productie, dit voornamelijk omdat de 240 pk sterke TDI al uit productie was. De vervanger is een 2.0 TSI viercilinder op benzine.

Nu hoopten we stiekem dat de 272 pk sterke unit uit de Superb Sportline erin ligt, maar het is een 245 pk sterk exemplaar. Dat is slechts 5 pk meer dan de oude Kodiaq RS. Qua koppel ga je er 130 Nm op achteruit. Het enige voordeel is dat de gefacelifte Skoda Kodiaq RS met benzinemotor 65,2 kilogram lichter is dan de oude diesel, waarvan 5,2 kilogram komt door het feit dat de DSG transmissie lichter is geworden.

Motoren vernieuwde Skoda Kodiaq

Maar het gaat bij de vernieuwde Skoda Kodiaq niet om de RS. Belangrijker zijn de andere motoren. Er is een 1.5 TSI met 150 pk. Deze heeft voorwielaandrijving en een handgeschakelde zesbak. Een stapje hoger staat een 190 pk sterke 2.0 TSI. Deze heeft vierwielaandrijving en een zeventraps DSG-automaat. Dan zijn er nog twee diesels, een 2.0 TDI Evo met 150 pk en eentje met 200 pk. Beide krijgen de automaat mee, de 200 pk versie heeft standaard vierwielaandrijving. Qua aandrijving is er keuze uit de Active, Ambition, Style, Sportline en RS.

Interieur

Deze hebben niet alleen een afwijkend exterieur, ook het interieur is net even anders. De verschillen van de vernieuwde Skoda Kodiaq zijn zoals verwacht vrij beperkt. Denk aan andere bekledingen en materialen, waaronder ‘vegan’ bekleding. Ja, echt waar: dat is imitatieleer, maar dan hip.

Oh ja, dat maffe tweespaaks stuurwiel dat geen nut lijkt te dienen, zit nu ook in de gefacelifte Skoda Kodiaq. Althans, in de normale uitvoeringen. De Sportline en RS krijgen een driespaaks sportstuurwiel.

Of alle uitvoeringen ook naar Nederland komen, is niet bekend. Alle prijzen worden later bekend gemaakt.