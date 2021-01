Geflitst in VK? Dan valt boete (voorlopig) niet meer op de mat - Autoblog.nl

Omdat het VK niet meer in de Europese Unie zit, krijg je als je geflitst wordt door een Britse camera geen bekeuring meer op je mat.

Na jaren van discussies, gemiste deadlines en (Britse) verkiezingen is het eindelijk zo ver; het Verenigd Koninkrijk doet sinds 1 januari niet meer mee aan EU-regels. Dat betekent dat de Nederlandse douane je boterhammetjes met kaas invordert, dat ze in het VK een stuk minder auto’s bouwen en dat je minder risico loopt op een flitsbekeuring.

Sinds enkele jaren hebben Europese landen namelijk een soort uitleveringsverdrag met elkaar als het gaat om verkeersboetes. Daardoor kan je als je in een Europees land geflitst wordt, in Nederland alsnog een bekeuring op je mat krijgen. Overigens kunnen EU-landen ook andere verkeersboetes naar elkaar uitwisselen dan alleen flitsbekeuringen.

Geen boete na geflitst in het VK

Het Britse Auto Express merkt echter op dat het Verenigd Koninkrijk met de Brexit uit dit verdrag is getreden en dat er op dit moment geen vervanging voor is bedacht. Met andere woorden, het Verenigd Koninkrijk heeft nu geen toegang meer tot het RDW en kan dus geen boetes meer naar Nederlandse kentekenhouders sturen. De Britse politie kan nog wel iemand op heterdaad betrappen en dan een boete opleggen. Deze boete moet je dan mogelijk ter plekke betalen. Je bent dus niet helemaal onaantastbaar in het Verenigd Koninkrijk.

Nederlandse automobilisten krijgen als ze geflitst worden in het VK dus geen boete meer, maar andersom werkt het ook. De Nederlandse politie kan Britse automobilisten dus geen flitsboetes meer thuissturen. Volgens het Britse blad is dit vooral nadelig voor de Franse politie. Jaarlijks worden daar meer dan een half miljoen Britten op de bon geslingerd door flitscamera’s. Die blijven echter nu op de Franse plank liggen, wat per jaar tot wel zestig miljoen euro zou schelen voor de Franse overheid.

Betekent dit dat je voor altijd beschermd zal zijn voor de Britse flitscamera? Mogelijk niet. Volgens het blad wil Frankrijk namelijk een overeenkomst aangaan met het Verenigd Koninkrijk, waardoor ze weer flitsbekeuringen kunnen uitwisselen. Het maken van zo’n overeenkomst zou echter jaren kunnen duren, het is ook niet bekend of de Nederlandse overheid hetzelfde overweegt. Maar vooralsnog ben je dus dankzij de Brexit iets veiliger voor Britse flitscamera’s.

