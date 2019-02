Honda sluit fabriek, duizenden werknemers op straat

Ze hebben enkele jaren de tijd om wat anders te zoeken.

De kogel is door de kerk. Gister gingen er al geruchten de ronde dat Honda de Swindon fabriek in het Verenigd Koninkrijk zou gaan sluiten en vandaag komt de Japanse autofabrikant met de officiële aankondiging naar buiten.

De fabriek in Swindon is de enige van Honda in het Verenigd Koninkrijk. Het automerk laat weten de medewerkers van de fabriek vandaag het slechte nieuws te hebben medegedeeld. De huidige productiecyclus van de Honda’s die in Swindon worden gebouwd zal wel afgerond worden. In 2021 is het voorbij, dan rolt de laatste Honda van de band en sluit de fabriek zijn deuren.

De fabriek is goed voor de productie van 150.000 auto’s per jaar en er werken circa 3.500 medewerkers. De omgeving van Swindon krijgt daarmee een klap te verwerken, want duizenden arbeiders zullen op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan. Ook de leveranciers gaan dit voelen.

Gezien de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk kijkt men meteen naar Brexit als schuldige, maar volgens Honda liggen de zaken anders. De autofabrikant laat weten dat het merk meer elektrische auto’s op de markt gaat brengen. De focus voor de productie van elektrische auto’s komt op het bordje van fabrieken waar Honda denkt veel volume te gaan draaien. Helaas voor Swindon ziet Honda deze fabriek niet als geschikte kandidaat voor de nieuwe ontwikkelingen. Honda zegt met zijn medewerkers en vakbonden de komende maanden om de tafel te gaan.

In light of the unprecedented changes that are affecting our industry, it is vital that we accelerate our electrification strategy and restructure our global operations accordingly. As a result, we have had to take this difficult decision to consult our workforce on how we might prepare our manufacturing network for the future. This has not been taken lightly and we deeply regret how unsettling today’s announcement will be for our people. – Katsushi Inoue, president Honda Europa

Een statement waar overigens velen de kont mee afvegen. Zowel politici, als werknemers en de Britse media leggen natuurlijk de link met Brexit. Het is een nieuwe klap in het gezicht van de Britse autoindustrie, die het de laatste tijd erg moeilijk heeft. Bij Jaguar Land Rover is men aan het snijden in de organisatie, bij Aston Martin zijn al maatregelen genomen voor een Brexit en ook voor Rolls-Royce zijn het spannende tijden.

