Porsche helpt de brandweer bij accubrand

Elektrische auto’s willen wel eens in de fik vliegen. Porsche komt met een handig display voor hulpverleners als de batterijen kunnen gaan branden.

Als een elektrische auto in de brand vliegt dan is dat al balen. Maar ook voor hulpverleners, en dan met name voor de brandweer, is het ook een heel gedoe. De batterijen zijn namelijk niet zomaar te blussen en brandweermannen moeten echt goed weten wat ze doen. Dat is altijd wel het geval, maar het blussen van batterijen is echt iets nieuws.

Porsche display voor hulpverleners bij batterijen fik

Het Duitse merk weet dat en komt met nieuwe reddingsprotocollen. Dit omdat elektrische voertuigen heel anders zijn ontworpen dan traditionele auto’s, daarom heeft Porsche veel aandacht besteed aan het makkelijker en veiliger maken voor hulpverleners om om te gaan met EV-noodgevallen.

Porsche komt met met een extern scherm dat bijvoorbeeld brandweermannen (en vrouwen) kan waarschuwen voor het gevaar van een batterijgerelateerde brand. Vermoedelijk komt het systeem al bij de aankomende Macan EV. Andere elektrische modellen volgen dan daarna.

Patent

Hier is CarBuzz achter gekomen door verschillende patenten door te spitten. Zij kwamen een patent tegen waarin staat hoe Porsche hulpverleners gaat informeren over de staat van het voertuig. En laat zelfs zien waar bijvoorbeeld van die grote reddingsscharen het beste gebruikt kunnen worden zonder in gevaarlijke kabels te knippen of in de buurt te komen van de vlambare batterijen.

Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone op zak. Middels een QR-code wordt informatie getoond. Een dergelijke code is natuurlijk makkelijk te plaatsen op bijvoorbeeld een autoruit. Maar deze kan natuurlijk ook barsten, daarom zullen er tevens displays komen. Dit zal geen groot scherm worden, denk aan compacte LCD’s of plasmaschermpjes.

Informatie

Een meertraps weergavesysteem zal geïntroduceerd worden, waarbij het primaire display eenvoudig aangeeft of de elektromotor werkt of niet. Dan weet je als hulpverlener of de elektrische auto niet opeens weg kan rijden of dat het circuit onder spanning staat. Verdere aanvullende informatie staat in de QR-code. Denk aan veiligheidsinformatie van het specifieke voertuig, informatie over de optimale punten om reddingsscharen toe te passen of de soorten glas die in het voertuig worden gebruikt.

Doel is om de reddingsoperaties veiliger te maken. Voor de slachtoffers, maar ook voor de eerstehulpverleners. De techniek is momenteel gericht op EV’s, maar wat zal Porsche weerhouden om dit ook toe te passen op alle andere auto’s binnen hun line up?