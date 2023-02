Geflitst in VK? Boete valt toch op de mat na Brexit!

Omdat het VK niet meer in de Europese Unie zit, krijg je als je geflitst wordt door een Britse camera geen bekeuring meer op je mat. Althans, dat was het idee.

Na jaren van discussies, gemiste deadlines en (Britse) verkiezingen was het eindelijk zo ver; het Verenigd Koninkrijk doet sinds 1 januari 2021 niet meer mee aan EU-regels. Dat betekent dat de Nederlandse douane je boterhammetjes met kaas invordert, dat ze in het VK een stuk minder auto’s bouwen en dat je minder risico loopt op een flitsbekeuring.

Sinds enkele jaren hebben Europese landen namelijk een soort uitleveringsverdrag met elkaar als het gaat om verkeersboetes. Daardoor kan je als je in een Europees land geflitst wordt, in Nederland alsnog een bekeuring op je mat krijgen. Overigens kunnen EU-landen ook andere verkeersboetes naar elkaar uitwisselen dan alleen flitsbekeuringen.

Geen boete na geflitst in het VK?

Eerder merkte het Britse Auto Express op dat het Verenigd Koninkrijk met de Brexit uit dit verdrag is getreden en dat er op dit moment geen vervanging voor is bedacht. Met andere woorden, het Verenigd Koninkrijk heeft nu geen toegang meer tot het RDW en kan dus geen boetes meer naar Nederlandse kentekenhouders sturen. De Britse politie kan nog wel iemand op heterdaad betrappen en dan een boete opleggen. Deze boete moet je dan mogelijk ter plekke betalen. Maar wat blijkt? Boetes komen op een of andere manier toch aan in Nederland.

Betalen zal je!

Wij kregen namelijk een mail van een geflitste Autoblog-lezer. Het ging om = een boete uit het Verenigd Koninkrijk. De lezer is met een Nederlandse auto in Engeland geflitst. Hij was in de veronderstelling dat de boete, door Brexit, niet thuis zou aanbelanden. Blijkbaar kan het toch wel.

Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Dit doen zij op grond van internationale en Europese regelgeving. Een boete uit een land in de EU kan uiteindelijk door de CJIB worden geïnd. Dat is hier niet het geval.

In de mail zien we dat een extern bedrijf de boete int. Het bedrijf Euro Parking Collection is gespecialiseerd hierin en is (blijkbaar) gemachtigd om dit te doen. Interessant detail: de firma zit in Duitsland en dus niet in het Verenigd Koninkrijk. Gegevens van overheden (de overtreding, de beelden enzovoorts) worden gedeeld en vervolgens wordt de overtreder aangeschreven.

Andersom werkt het ook zo. In 2022 riepen Britse media het volk op gewoon de boetes te betalen wanneer deze arriveren. We hebben het dan over boetes van een auto met Brits kenteken, waarbij bijvoorbeeld een overtreding is begaan in Frankrijk. Het kan soms maanden duren voordat Britten een boete krijgen vanuit Europa, maar uiteindelijk komt deze dus wel gewoon aan.

Conclusie: boetes uit Engeland worden toch geprobeerd geïnd te worden. Check wel altijd of het een legitieme boete en instantie is.

Foto: topcombo in Londen via gwnfinn op Autoblog Spots