Hier werd in Nederland het vaakst geflitst in 2021

Flits, flits. Waar had je de grootste kans om de pineut te zijn in 2021 als het gaat om de meeste flitsers?

Als jij je altijd netjes aan de snelheid houdt is er niets aan de hand. Maar 106 km/u rijden waar 100 is toegestaan kan je zomaar overkomen als je even niet op de snelheidsmeter let. Dan is een app als Flitsmeister in de auto hebben toch wel fijn. Ben je in elk geval wat meer bewust van de situatie en je eigen snelheid. Dat de app ook aangeeft waar de flitsers staan is natuurlijk mooi meegenomen. Puur toeval.

Het vaakst geflitst in 2021

In de Mobility Update van BNR heeft Flitsmeister de jaarcijfers gedeeld. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht er hoogte van Abcoude had je dit daar de grootste kans om geflitst te worden. Op dit traject werd het vaakst geflitst in 2021. Op nummer twee staat de A16 Dordrecht-Breda bij Moerdijk en op drie de Gooiseweg in Diemen.

Ook zijn de top 3 files door Flitsmeister bekendgemaakt. Op één staat de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwerbrug met een vertraging van 137 minuten. Op de tweede plek de Oberhausen- Arnhem tussen NL grens en Duiven met 136 minuten vertraging. En op drie Breda- Rotterdam tussen Breda-west en Zevenbergschen Hoek met 131 minuten vertraging.