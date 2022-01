Politie vindt dure gestolen auto’s in loods in Groningen

De Duitse politie heeft na jaren onderzoek en meerdere invallen een grote dievenbende opgerold. Zij stalen en exporteerden dure auto’s, waarvan een deel nu gevonden is in een loods in Groningen.

Misdaad lijkt te lonen, als je in ieder geval uit handen van de 5-0 weet te blijven. Een georganiseerde internationale bende leek zo’n drie jaar lang onder de radar te blijven. Ze speelden een soort Gone in 60 seconds in het echt: vanuit vele plekken in Duitsland werden dure en zeldzame auto’s gestolen om onder de radar te verdwijnen.

Methodisch

Als je niet beter weet, zijn de eindjes lastig aan elkaar te knopen. De auto’s zijn gestolen in Duitsland, maar werden opgeslagen in Nederland. Daar werden ze voorzien van valse VIN-nummers en papieren, die natuurlijk wel legitiem lijken. Vervolgens gingen ze op de boot naar Dubai. Om daar verkocht te worden als legitieme auto’s natuurlijk. Uiteraard is er zo veel mogelijk moeite gedaan om alles onder de radar te laten afspelen, waardoor dit naar verwachting al drie jaar gaande is.

Onderschept

Tot nu: de Duitse politie heeft na talloze onderzoeken nu een paar invallen gedaan en de hele operatie ontrafeld. Ten eerste is een Nederlander opgepakt die de hele operatie leidde. De 66-jarige man werd opgepakt in Ter Apelkanaal in Groningen. Daarnaast zijn er verschillende huiszoekingen gedaan en werd in Litouwen een ander sleutelfiguur gevonden die 400.000 euro aan contant geld en 60 vervalste kentekenbewijzen in zijn huis had liggen. Dan voor de autoliefhebber: in een loods in Groningen zijn een aantal van de gestolen auto’s gevonden. Dan zie je even om wat voor spul het gaat.

Overal en nergens

We zien allerlei dik spul: meerdere Mercedes S-Klasses, een BMW X5 M50d, een Porsche 911 Carrera GTS en voor in deze loods de Shelby GT500 “Eleanor” van de operatie: een Mercedes-AMG GT R PRO in Green Hell Magno. Dat in combinatie met andere auto’s die gevonden zijn zorgt voor een geschatte waarde van 2,5 miljoen aan gestolen auto’s die ze hadden staan.

De meeste auto’s kwamen uit Duitsland. Volgens de politie zijn de auto’s gelinkt aan zo’n beetje alle deelstaten in Duitsland. Ook zijn er auto’s ontvreemd bij een verhuurbedrijf in Frankrijk. Zoals gezegd werd elke auto ontdaan van zijn kloppende data en met valse data op de boot gezet. Dat was bij deze auto’s nog gaande, al zijn er natuurlijk een groot auto’s het land uit die niet onderschept zijn.

Een woordvoerder van de Duitse politie geeft aan trots te zijn. “De langdurige en complexe onderzoeken hebben hun vruchten afgeworpen. Het grote opsporingsproces gaat zeker de ronde doen in het criminele circuit.” Er zijn in totaal 13 personen opgepakt vanwege connecties met de “Gone in 60 seconds” achtige operatie. Krijg jij ook ineens zin in een foute blockbuster met Nicolas Cage?

Foto’s en info via Polizei Osnabrück.