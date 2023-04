Deze Honda CRX VTEC is nog écht fabrieksnieuw

Deze Honda CRX VTEC is al 33 jaar aan het wachten om ingereden te worden.

De compacte betaalbare sportcoupé is al geruime tijd uitgestorven. Dat is natuurlijk doodzonde, want wat is er nou leuker dan een compacte betaalbare sportcoupé? Voor de gloriedagen van dit type auto moeten we terug naar de jaren ’80 en ’90. Toen bijvoorbeeld de Honda CRX in de showrooms stond.

De CRX werd pas echt leuk toen VTEC inkickte. Dat gebeurde in 1989, nadat de tweede generatie CRX eerst met de standaard 1.6 was geïntroduceerd. Met de toevoeging van VTEC schopt het blok het tot 150 pk, mist je doorhaalt tot 7.600 toeren.

Daarmee was de CRX een heel leuk scheurijzertje, in gedachten houdend dat deze auto maar zo’n 1.000 kg weegt. Het bijzondere aan deze specifieke CRX is echter dat deze juist niet als scheurijzer is gebruikt. Deze 33 jaar oude Honda is namelijk nog gloednieuw, met slechts 2.535 km op de teller.

Vanwaar deze extreem lage kilometerstand? Nou, dat is simpel: omdat er niet mee gereden is. Deze CRX VTEC was destijds de eerste in Zweden, heeft voor reclamedoeleinden een rondje op een lokaal circuit gereden (heel rustig waarschijnlijk) en is vervolgens in een museum gezet.

Zo kan het dus dat er anno 2023 op Collecting Cars een nieuwe Honda CRX VTEC wordt geveild. Als je dacht dat je geen betaalbare sportcoupé meer nieuw kunt kopen heb je het dus mis.

Het is natuurlijk nog wel even afwachten hoe betaalbaar deze specifieke CRX is. Er zullen ongetwijfeld Honda-liefhebbers zijn die heel hebberig worden van deze auto. Misschien jij ook wel. We zouden zeggen: bied dan vooral mee.

