De supersone Bloodhound SSC is back on track

Herinner je je dat project nog van die gekkies die met 1.610 kilometer per uur over de aardbodem willen sch(e)uren? Ja, dat had even vertraging opgelopen door wat financiƫle isssues. Maar inmiddels is er door het aantekken van wat nieuwe sponsor waaronder Geely een nieuwe planning gemaakt. Het goede nieuws is: het einddoel is onveranderd.

Onlangs had de Bloodhound SSC zijn eerste publieke optreden met coureur/piloot Andy Green achter het stuur. De testrun wordt omschreven als een succes, maar we kunnen er niet omheen dat de bereikte snelheid maar 200 mijl per uur was. Leuk, maar dat de gemiddelde instap-supercar tegenwoordig ook halen. Doch niet getreurd, voor volgend jaar herfst staat een outing in Zuid-Afrika op de kalender, waarbij de bloedhond een bloedstollende 500 mijl per uur moet halen. Een jaar later moet dan de 800 mph aangetikt worden, wat officieel het record van de Thrust SSC uit 1997 uit de boeken zou schrijven. Tenslotte zal de in theorie supersone ‘straatauto’ in 2020 voor het bizarre einddoel gaan: 1.000 mijl per uur, oftewel 1.610 kilometer per uur…

Het vermogen dat nodig is om deze snelheid te bereiken staat gelijk aan het gezamelijke vermogen van niet minder dan 180 F1-auto’s. De brute power wordt geleverd door een jet-motor uit de Eurofighter Typhoon. De wielen die gebruikt worden voor de hogere snelheidsruns zijn 35″ grote massieve aluminium pornojetsers, die in het midden van het ‘loopvlak’ taps toelopen. Op lage snelheid zakken deze velgen weg in de ‘modder’ op de zoutvlakte waar de runs gedaan worden, maar op hoge snelheid wordt de Bloodhound ‘opgetild’, waardoor een kleiner opvlakte van het wiel de grond raakt. De wielen draaien met maximaal 10.200 toeren per minuut, oftewel 170 keer per seconde. Rubber is daar simpelweg niet tegen bestand. Voor elke run wordt een nieuw stukje zoutvlakte uitgekozen om ongelukken door spoorvorming te voorkomen.

Image-Credit Bloodhound SSC via Facebook