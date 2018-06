Welke 8 Series komen er nog meer?

Net vers van de pers, dus het speculeren kan gaan beginnen!

Het is een beetje de standaard geworden. Een fabrikant laat via spyshots, camouflagebeelden, detailfoto’s en andere teasers zien dat er een nieuw model komt. Vervolgens komen er een hoop dubieuze ‘interviews’, wilde verhalen en hardnekkige geruchten van wat dat product dan werkelijk is geworden. Met name bij auto’s die zeer tot de verbeelding spreken is dat geval. Met het onderwerp van vandaag is dat de BMW 8 Serie. 8 Serie, dat is een bijzondere naam. Uiteraard denken we allemaal met weemoed terug naar de eerste generatie. Kijken we naar de afmetingen, dan lijkt de 8 Serie meer een coupé variant te zijn van de 5 Serie, zoals de 6 Serie dat eigenlijk ook was. We weten nu welke smaakjes er zijn van de 8 Serie Coupé: een 840d en een M850i. Heel erg leuk, maar wat komt er nog meer bij? We

BMW 8 Serie Cabriolet

Deze ligt erg voor de hand, natuurlijk. De 6 Serie was er als cabriolet en ondanks dat dit niet een segment is waar enorme aantallen worden gemaakt, is een oben ohne bijna verplichte kost. Die betere pensionado in Florida kan een cabrio altijd erg goed waarderen. Designheld en fulltime Render-artiest X-Tomi laat alvast zien hoe zo’n auto eruit kan zien.

BMW 8 Serie Gran Coupé

Deze auto was een schot in de roos. Er zijn natuurlijk veel mensen die wel geld hebben voor een 7 Serie, maar deze te statig en te weinig sportief vinden. De 6 Serie Gran Coupé was dus eigenlijk een sedan-versie van een coupe-versie (6 Serie) van een sedan (5 Serie). De Gran Coupe is net even wat praktischer dan 8 Serie Coupé, maar heeft veel meer smoel dan een reguliere 5- of 7 Serie sedan. Dankzij huisvlijt van Aksyonov Nikita kunnen we een goed beeld krijgen hoe zo’n 8 Serie Gran Coupé eruit kan zien. BMW kan het zelf overigens ook.

M8

Dezelfde artiest heeft een M-variant van de 8 Serie bedacht. De M850i is natuurlijk al een zeer snelle auto met 530 pk, maar er is altijd ruimte voor meer. Gezien de verwantschap met de 5 Serie is de kans groot dat de 4.4 V8 ook zijn weg vindt naar de 8 Serie. In dit voorbeeld is men doorgegaan voor de M8 GTS, compleet met oranje details en achterspoiler. Aan de ene kant natuurlijk pure kolder, maar aan de andere kant: BMW gaat een raceversie van de 8 Serie maken, dus een straatversie daarvan mag altijd.