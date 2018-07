Transformers-acteur Mark Wahlberg opent eigen autodealer

Lekker bijklussen.

Met een redelijk portfolio bestaande uit twee Transformers-films, de succesvolle Ted-reeks en het feit dat Mark Wahlberg jaarlijks twee tot drie films doet, kunnen we ons amper voorstellen dat de Amerikaanse acteur krap bij kas zit. Toch klust de 47-jarige Hollywood-ster bij als autoverkoper.

In Columbus, Ohio is donderdag Mark Wahlberg Chevrolet geopend. De eerste autodealer van Wahlberg. Voor een groot gedeelte draait het natuurlijk om de naam van Wahlberg. De acteur zal niet zelf Chevy’s aan de man gaan brengen. De dealer is opgezet in samenwerking met zakenman Jay Feldman. Deze meneer bezit al reeds acht Chevrolet dealers en zag potentie in dit nieuwe verkooppunt met de naam van de acteur op de voorgevel.

Mark Wahlberg heeft zelf aangegeven zijn eigen merknaam te willen vergroten. Naast acteren is de Amerikaan namelijk ook een succesvol zakenman. Deze dealer is niet het eerste bedrijf waar hij een aandeel in heeft. Wahlberg is bijvoorbeeld de man achter Wahlburgers, een hamburger keten met vestigingen in Orlando, Palo Alto, Toronto, Canada en in het Verenigd Koninkrijk. Feldman heeft overigens al bevestigd dat hij en Wahlberg overwegen een tweede locatie te openen, al is nog niet duidelijk waar precies. (via The Detroit News)