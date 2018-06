Eindelijk officieel: alles over de nieuwe BMW 8 Serie

De legende is terug.

De BMW 8 Serie (E31) was wellicht een wat vreemde eend in de bijt. Een grote, stijlvolle jaren ’80 coupé die eigenlijk op weinig manieren leek op iets anders wat BMW ooit heeft gebouwd, helemaal qua styling komt alleen de M1 enigszins in de buurt. De 8 Serie hield het vol tot 1999 en heeft ondertussen open gestaan voor vele varianten. De auto kreeg echter geen directe opvolger. In 2004 kwam BMW met de 6-Serie die de lijn van grote coupés voortzette.

Daarom zijn we weer terug bij af. Na twee generaties 6-Serie valt het doek voor die auto ten faveure van 5-Series voor bejaarden. Het betekent dat de naam 8 Serie wederkeert en er ruimte is voor BMW om weer een supercoupé aan hun gamma toe te voegen. En dat doen ze.

Verrassend? Nee. Maar dat was het voor de lek vanmiddag ook niet, want de algehele vormgeving van de nieuwe 8 Serie was al bekend van onder meer concept-cars en GTE-racers. Nu is ook de straatversie helemaal officieel. Dit is de nieuwe BMW 8 Serie (G15).

Goed, over het uiterlijk kunnen we dus kort zijn. Herkenbare BMW vormen, grote nieren, nieuwe LED-lampen en een kont die in lijn is met eerdere BMW modellen zoals de X4. Het interieur is meer dan een bestaande BMW-cockpit met nieuwe tech: de middenconsole “opent” zich waardoor het dashboard vloeiend doorloopt. Verder krijgt de 8 Serie ook de nieuwe digitale cockpit, nieuwe sportstoelen en het creëert een mooi geheel.

Qua techniek is er veel te melden. De auto is samen ontwikkeld met zijn GTE-broer en deelt dus onderdelen met de racer. Een laag zwaartepunt, veel aluminium, magnesium en koolstofvezel, om een paar te noemen. De auto wordt in eerste instantie aangeboden in twee smaken: de 840d xDrive met een 320 pk sterke zes-in-lijn dieselmotor. De versie die iedereen echter wil is de M850i xDrive, die krijgt namelijk een V8 met 530 pk. De dieselversie benadrukt de luxecoupé-mogelijkheden die de 8 Serie probeert te benadrukken, terwijl de V8 laat zien dat het ook een echte sportwagen kan zijn. Die gouden combi is precies wat BMW wil bereiken. Beide motoren worden overigens alleen gekoppeld aan een achttraps Steptronic automaat.

Ook krijgt de auto een breed scala aan handige veiligheidshulpjes, het zijn er zo veel dat we het woord geven aan BMW:

Innovatieve rijassistentiesystemen verhogen veiligheid en comfort. Deze geïntegreerde voorzieningen van de BMW Personal Co-Pilot zijn de nieuwste ontwikkelingen op weg naar autonoom rijden. Inclusief Active Cruise Control met Stop & Go-functie, Steering and Lane Control Assistant, Lane Change Warning en Lane Departure Warning, actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen, uitwijkassistentie, afstandinformatie, Crossing Traffic Warning, Priority Warning en Wrong-Way Warning.

Ten slotte krijgt de auto misschien wel een afwijkend interieur qua design, de systemen werken exact hetzelfde als de nieuwe BMW’s van de G-generatie. Qua interieursystemen dus niks bijzonders vergeleken met de nieuwe X5. Daar is al het nieuws voor de 8 Serie behandeld qua interieur.

Vanaf 24 november dit jaar staat de 8 Serie bij de dealer in Nederland, België en Luxemburg. Prijzen zijn nog niet bekend.

BMW heeft ook bewegende beelden van de 8 Serie, check ze op Autojunk.