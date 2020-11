Gelekt: de extreme Lamborghini Huracán STO - Autoblog.nl

De Huracán STO die vandaag is gelekt is een extreem doch straatlegaal circuitspeeltje.

De Huracán is hard op weg de Aventador achterna te gaan. Dat wil zeggen: de versies zijn inmiddels niet meer op één hand te tellen. We kunnen gaan zeuren over uitmelken et cetera, maar zo erg is het helemaal niet. Het is namelijk toch leuker om over een nieuwe Lamborghini te schrijven dan over een nieuwe Suzuki.

Daar komt bij dat er van deze nieuwste versie van de Huracán serieus werk is gemaakt. Dit is namelijk de Huracán die alle andere voorgaande Huracáns, inclusief de Performante moet doen verbleken. De naam verraadt dit al. STO staat namelijk voor Super Trofeo Omologato. Dit is dus min of meer de straatversie van de onderstaande Super Trofeo-racewagen.

Dat de auto inderdaad Huracán STO gaat heten weten we nu zeker, want aan de vooravond van de onthulling is de eerste foto gelekt. We weten nu ook meteen hoe het exterieur eruit ziet. We kunnen alvast concluderen dat de Huracán STO extreem agressief oogt. Wat had je anders verwacht van een hardcore Lamborghini?

Op de gelekte afbeelding zien we diverse elementen die direct zijn overgenomen van de Super Trofeo. We hebben het dan bijvoorbeeld over de enorme taartschep en de roofscoop. Achter de spiegel is nog net een vin te ontwaren, eveneens een aerodynamisch element dat afkomstig is van de Super Trofeo. De voorbumper lijkt meer op die van de Huracán EVO RWD, maar ook het front is duidelijk agressiever geworden.

Lamborghini heeft zelf vandaag ook een teaservideo de wereld ingestuurd. Opgelet: de auto die je in de video voorbij ziet flitsen is niet de Huracán STO, maar de ‘echte’ Huracán Super Trofeo. Van deze teaser worden we dus niet veel wijzer, maar gelukkig hebben we de gelekte foto nog.

Qua specificaties tasten we nog in het duister, maar niet lang meer. De officiële onthulling is namelijk morgenmiddag al. Hou onze site dus in de gaten voor alle info en foto’s!