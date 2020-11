Prijskaartje maakt de Suzuki Swace totaal overbodig - Autoblog.nl

Suzuki maakt de Nederlandse prijs bekend van de Swace. Nu weten we zeker dat de Swace geen bestaansrecht heeft.

Suzuki kreeg het met hun bestaande gamma niet voor elkaar om de CO 2 -doelen te halen. De Jimny opofferen was niet genoeg, ze met iets nieuws komen. Zoiets wordt al snel een kostbare aangelegenheid, maar Suzuki koos voor de goedkope route. Ze namen twee Toyota’s, plakten daar hun eigen neus op en voila, Suzuki heeft hybrides. Leuk voor hen, maar heeft de consument er ook nog wat aan?

Suzuki flikte dit kunstje eerst met de Across, wat niets meer of minder was dan een Toyota RAV4 met een andere neus. Het enige voordeel was dat deze hybride versie eerder leverbaar was dan de hybride RAV4 van Toyota zelf. Op een zacht prijskaartje hoefde je niet te rekenen. De vanafprijs van 65k was namelijk niet mals.

In september kregen we weer een ‘nieuwe’ Suzuki voorgeschoteld. Deze keer was het een Corolla Touring Sports met een Suzuki-logo: de Swace. Ook nu was er weinig moeite gedaan om de afkomst van de auto te verhullen. De aandrijflijn was de 1.8 Hybrid met 122 pk, die al langer in de Corolla te vinden is.

Valt de prijs net als bij de Across vies tegen? Daar kunnen we nu antwoord op geven, want Suzuki maakt deze vandaag bekend. De prijs van de Suzuki Swace is uitgekomen op €31.800. Daarmee is de Suzuki vrijwel even duur als de Toyota Corolla. Conclusie: de auto heeft bijzonder weinig bestaansrecht vanuit het oogpunt van de consument.

De Corolla Touring Sports is met een vanafprijs van €29.645 zelfs nog iets goedkoper. Dan heb je wel een versie die iets kariger is uitgevoerd. Bij een vergelijkbare uitvoering is het prijsverschil te verwaarlozen. Mocht je toch liever een Suzuki hebben: de Swace staat vanaf januari bij de dealers.