Dit is de Microbus volgens MINI - Autoblog.nl

MINI heeft zich voor deze Vision Urbanaut duidelijk niet alleen laten inspireren door hun eigen ‘heritage’.

Deze week is het zogenaamde NEXTGen-evenement gaande van BMW. In het kader van dit gebeuren werd eerder deze week de BMW iX gepresenteerd. De iX had een vrij discutabel design meekregen en werd dan ook niet al te positief ontvangen. MINI doet nu ook een duit in het zakje en presenteert de Vision Urbanaut.

Volkswagen T1

MINI is nooit per se synoniem geweest met ruimte, maar toch is dat het centrale begrip bij dit concept. Dit idee is natuurlijk allesbehalve nieuw, want we hebben al vaker dit soort concepten gezien met de focus op de binnenruimte. Bovendien doet de vorm sterk denken aan de Volkswagen T1. Volkswagen heeft zelf al legio concepten gebaseerd op de Microbus, maar nu doet MINI dus ook vrolijk mee.

Binnenruimte

De MINI Vision Urbanaut is 4,46 meter lang en de ruimte die daarmee ontstaat wordt optimaal benut. Dat wil zeggen: er is zoveel mogelijk binnenruimte gecreëerd, mede door de wielen zo ver mogelijk op de hoeken te plaatsen. Of die ruimte ook optimaal benut wordt is maar de vraag, want een vensterbank met een plant is nu niet direct noodzakelijk.

Woonkamer

Op het moment dat er niet gereden wordt met de Urbanaut kan de auto worden getransformeerd in een woonkamer. Dat verklaart meteen de kamerplant. Het dashboard veranderd in deze modus in een zithoek. De schuifdeur die je aan de rechterkant ziet is ook meteen de enige toegang. Mocht je claustrofobisch worden van dat idee: de voorruit kan open, dus die is eventueel nog als nooduitgang te gebruiken.

Exterieur

Het exterieur is net zo futuristisch als het interieur. De verlichting zit bijvoorbeeld verborgen achter een structuur van gefreesd aluminium en de lampen zijn alleen zichtbaar als ze aan staan. De Urbanaut is uiteraard elektrisch dus een grille is niet nodig. Net als bij de iX dient de grille daarom als ‘intelligentiepaneel’. Dit houdt in dat er sensoren en camera’s voor de autonome systemen in zitten verwerkt.

Toekomstmuziek

In tegenstelling tot de BMW iX is de MINI Vision Urbanaut verre van productierijp, mocht dat nog niet duidelijk zijn. Het is er meer een concept in de categorie ‘verre toekomstmuziek’. Desondanks is het idee van een MINI-busje helemaal zo gek nog niet. Het zou een leuke concurrent zijn voor de Volkswagen ID.Buzz, die volgens de planning in 2022 in productie gaat.