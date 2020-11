Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder - rijtest en video - Autoblog.nl

EVO = goed. RWD = goed. Spyder = fout. Een rijtest met de Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder is geen onverdeeld genoegen.

Laten we beginnen met het zoet en het zuur voor straks bewaren.

De fabelachtige V10

Waar de rest van de wereld bijna alleen nog maar turbomotoren levert, blijft Lamborghini hardnekkig aan het atmosferische blok vasthouden. De Aventador heeft immer nog die beul van een V12, de Huracan heeft de V10.

De V10 heeft een inhoud van 5,2 liter en mag meer dan 8.000 toeren per minuut draaien. Doorhalend door de versnellingen geven je oren aan dat er geschakeld moet gaan worden, maar geeft de toerenteller nog een paar duizend toeren de ruimte. Het is werkelijk fantastisch, vooral omdat het geluid dat ook is.

Voor de EVO werd de V10 bijgewerkt en kreeg deze titanium inlaatkleppen en een lichtgewicht uitlaatsysteem. Het maximumvermogen van 610 pk komt vrij bij 8.000 tpm. Het maximale koppel van 560 Nm wordt bij 6.500 toeren per minuut gehaald. Om echt tempo te maken moet je dus ook lekker door halen in de versnellingen. Als je dat doet haalt de Huracan EVO RWD Spyder vanuit stilstand 100 kilometer per uur in 3.5 seconden, 0-200 duurt 9,6 tellen, de topsnelheid is meer dan 324 km/u.

Met de kap open

Tegenwoordig kan je bij iedere cabriolet de kap rijdend open doen. Uiteraard kan de Huracan Spyder dat ook, tot een snelheid van 50 km/u. De (kleine) kap is alleen niet de snelste, het duurt nog 17 seconden om te openen of te sluiten. Het is dat het rijdend kan, anders was het wel een issue geweest. Met de kap open kan er ook nog een klein ruitje aan de achterzijde omhoog worden gezet. Het zou de wind moeten tegen gaan, maar het is zo klein dat ik betwijfel of het echt veel doet.

Een fraai interieur

Het interieur is weer een pareltje van Italiaans design. Voor degenen die na het lezen van deze zin de dubbele lading herkennen: dat klopt. De materialen met bijvoorbeeld chipped carbon zijn echt waanzinnig mooi. De rij knoppen op de middenconsole en de startknop zijn dat ook.

En ja het werkt dus ook allemaal erg onhandig. Zo maakt de knipperlicht bediening op het stuur het een breinbreker om richting aan te geven bij het verlaten van een rotonde. Volume aanpassen van de radio: doe dat maar op een rustig stuk weg, want dat moet via een aantal stappen met het touchscreen.

Het infotaiment met 8.4” HMI capacitief touchscreen heeft dan wel weer Apple Carplay en Android Auto.

Had ik maar minder pindakaas gegeten

Over de Huracan coupé schreef ik dat die “erg krap is”. Lamborghini had me echter eerst een Spyder moeten meegeven, want daarna lijkt een dichte Huracan een balzaal.

Eerst de disclaimer: in mijn paspoort staat dat ik 1:94m ben. Bij een recente meting bleek er nu nog 1,93m van mij over te zijn. De krimp zet vroeg in of de hernia operatie die ik ooit onderging is er debet aan. Het betekent wel dat ik bijna 20 cm langer ben dan de gemiddelde Italiaanse man. Om nou te zeggen dat ik een reus ben: nou, nee dat niet echt.

Toch had ik twee keuzes om in de Huracan Spyder te passen. Mijn benen dusdanig opvouwen dat ik de flippers achter het stuur met mijn knie kan bedienen (ik wilde echt dat dit een grap is). Optie twee is om met mijn hoofd ruim boven de dakrand uit te steken. Ook daarvan wilde ik na 20 minuten op de snelweg van het een grap was.

In beide gevallen moet ik alsnog onderuit zakken of mijn hoofd scheef houden om door de vooruit te kijken. Comfortabel is anders. En voor diegenen die vinden dat een Huracan niet perse comfortabel hoeft te zijn; dat klopt. Maar een auto hoeft tegenwoordig ook geen middeleeuws martelwerktuig te simuleren.

RWD = yeah!

In theorie had ik erg veel lol in de Huracan EVO RWD Spyder kunnen beleven. Achterwielaandrijving en een beetje vermogen zijn ingredienten die mij wel liggen. Helaas was ik te bang om tijdens een driftje mezelf knockout te slaan. Rechtuit gaat de Huracan wel als een speer, maar dat hadden jullie ook wel verwacht.

Conclusie

Wat een k-t-auto. Maar die V10, de styling en het interieur maken alles goed. Ik kan niet wachten op een nieuw model Huracan met iets meer ruimte.

Een aantal foto’s van deze rijtest is gemaakt door Louis van Baar. Als jij kan raden welke, dan maak je kans op een groente in de kleur van de Huracan Spyder. Om mee te doen, kan je simpelweg volstaan door je schoen bij de open haard te zetten.