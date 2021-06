Nieuwe Lexus NX is hier, allereerste PHEV van Lexus - Autoblog.nl

Met de nieuwe NX heeft Lexus eindelijk een plug-in hybride in het gamma.

Zeg je Lexus dan zeg je hybride. Veel modellen waren in ons land uitsluitend leverbaar als hybride. Daarom is het des te opmerkelijker dat er nog nooit een plug-in hybride is geweest. Onder het motto ‘beter laat dan nooit’ komt Lexus nu alsnog met een PHEV.

Nieuwe NX

De eerste PHEV van het merk is de gloednieuwe Lexus NX. Het uitgaande model dateerde alweer van 2014 en was dus langzamerhand aan vervanging toe. De nieuwe NX komt niet zomaar uit de lucht vallen. In februari hebben we de auto al vanuit vrijwel alle hoeken gezien, omdat er toen een complete video lekte.

95% nieuw

Mocht je dat filmpje vergeten zijn (of nooit gezien hebben): de Lexus NX ziet er redelijk vertrouwd uit maar is toch compleet nieuw. Volgens Lexus is maar liefst 95% nieuw. De meest opvallende wijziging zijn de achterlichten die nu met elkaar verbonden zijn. De koplampen bestaan nu uit één geheel. Overall is de NX wat vloeiender vormgegeven, maar het is nog steeds een typische Lexus. De NX is 20 mm gegroeid in zowel de lengte als de breedte en 5 mm in de hoogte. Dat je het even weet.

Toyota RAV4

De NX staat op een nieuwe basis: Toyota’s GA-K-platform. Daarmee is de NX dus een naaste verwant van de Toyota RAV4. De overeenkomsten zijn niet beperkt tot het platform: de plug-in hybride aandrijflijn is ook identiek aan die van de RAV4.

Lexus NX 450h+

Het gaat dus om een 185 pk sterke vier-in-lijn die gekoppeld is aan elektromotor die een bijdrage levert van 54 pk. Dit resulteert in een systeemvermogen van 306 pk. In Lexus-uitvoering heet deze variant de NX 450h+. Ondanks het feit dat het dezelfde aandrijflijn is, ligt de volledig elektrische actieradius wel een stukje lager. Lexus heeft het namelijk over een WLTP-actieradius van 63 km, terwijl de opgave bij de RAV4 75 km is.

Lexus 350h

Naast – of beter gezegd: onder – de 450h+ is er ook de 350h. Daarmee verdubbelt het motorenaanbod van de NX in Nederland. Voorheen was de keuze namelijk beperkt tot één enkele variant. De 350h is een normale hybride, zoals we die kennen van Lexus, die een systeemvermogen van 242 pk heeft.

Volledig elektrisch?

Jullie zijn wellicht ook nog benieuwd of er een volledig elektrische versie komt. Van de UX is die er immers ook. Tijdens de persconferentie is Lexus daar nog niet heel concreet over, maar het lijkt er niet op. Wel komt er volgend jaar een andere volledig elektrische SUV, waarvan de LF-Z Concept een voorbode was.

Interieur

De auto is 95% nieuw, dus ook het interieur ziet er heel anders uit. Het scherm is nu via een omgekeerde S-vorm verbonden met de middenconsole. Deze lay-out zagen we eerder al in de Lexus ES. Gelukkig heeft Lexus de ontsierende draaiknoppen boven het stuur nu achterwege gelaten.

Multimediasysteem

Het scherm in kwestie is 14 inch groot en is gekoppeld aan het gloednieuwe Lexus Link Pro-multimediasysteem. Dit is 3,6 keer sneller dan het vorige systeem. Daarvoor moet je wel bijbetalen. Standaard is de NX uitgerust met een 9,8 inch scherm, dat is gekoppeld aan een Lexus Link Connect-systeem.

Veiligheid

De ontwikkelingen qua veiligheidssystemen gaan hard, dus ook op dit vlak zijn er stappen gemaakt. Het zogenaamde Pre Collision System kan nu beter de omgeving detecteren en sneller ingrijpen. Volgens Lexus kunnen er daardoor 36% meer ongelukken kunnen worden voorkomen. Nieuw is Safe Exit Assist dat je waarschuwt als je de deur open dreigt te doen terwijl er een fietser (of iets dergelijks) aankomt. Indien nodig grijpt het systeem ook in door de deur tegen te houden.

Je kunt de nieuwe NX tegen het eind van het jaar bij de Lexus-dealers verwachten. Reken op oktober of november.