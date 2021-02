Opel Vivaro is vandaag een jarige miljonair - Autoblog.nl

De Opel Vivaro bereikt een indrukwekkende mijlpaal op zijn verjaardag.

Miljonair worden op je verjaardag. Het is maar weinigen gegeven. Toch, deze Opel bedrijfswagen flikt het gewoon. De Opel Vivaro is namelijk miljonair geworden én viert zijn twintigste verjaardag. Reden voor champagne, taart en een paar gezellige liederen.

Introductie Opel Vivaro

De Opel Vivaro maakte zijn debuut op ‘het’ Salon in Brussel in 2001. De auto weet het jaar erna meteen de prestigieuze titel ‘International van of the Year 2002’ binnen te slepen. De Vivaro is in samenwerking ontwikkeld met Renault. Het Franse merk verkoopt het model onder de naam Trafic.

De twee merken begonnen al in 1996 met de ontwikkeling. Tot die tijd mocht Opel de Trafic verkopen onder de naam ‘Opel Arena’ (afbeelding boven). Opel mocht zich focussen op de fabriek en logistiek. Renault nam het ontwerp van de auto en aandrijflijnen voor zijn rekening.

Tweede generatie Opel Vivaro

De eerste generatie maakt furore met het zogenaamde ‘Jumbo’-dak. De meeste bedrijfswagens zijn enorm saai vormgegeven. Maar de Vivaro (en dus ook de Renault Trafic en Nissan Primastar) zijn vrij herkenbaar van een afstandje. Pas in 2014 werd de tweede generatie geïntroduceerd. Ook deze bus werd in samenwerking met Renault ontwikkeld. Toen waren er al 600.000 exemplaren van deze bus gebouwd. Deze was aanzienlijk generieker gestileerd.

PSA

De samenwerking tussen Renault en Opel kwam wat abrupt ten einde. Dat had te maken met de overname van Opel van General Motors naar PSA. PSA heeft natuurlijk zijn eigen bedrijfswagen-lijn. Gelukkig voor Opel waren deze modellen bijzonder vers. De derde generatie Vivaro is een Opel-versie van de Peugeot Expert. De huidige generatie kwam in 2019 op de markt. Het model is ook met een geheel elektrische aandrijflijn verkrijgbaar.

In totaal zin er nu meer dan een miljoen van gebouwd. Nederland zijn er zo’n 76.000 exemplaren van de Opel Vivaro verkocht. Santé!