Gelekt: de nieuwe sportwagen van Audi!

Dit moet ‘m worden: de opvolger van de TT en de R8.

De IAA nadert met rasse schreden, dus deze week kunnen we alvast wat lekkages verwachten. Vandaag is het grote nieuws van Audi alvast gelekt, namelijk hun nieuwe concept car. Dit is het baanbrekende model wat CEO Gernot Döllner onlangs aankondigde.

We kunnen de nieuwe concept car nu alvast bekijken dankzij Audi Canada. Zij hadden deze afbeelding per ongeluk al ingesteld als headerfoto op Facebook. Döllner sprak over een auto die tussen de TT en de R8 in zit. Dat is precies wat we hier zien.

De proporties doen denken aan de Audi TT, maar de raampartij is weer duidelijk geïnspireerd op de R8. Verder is het design heel minimalistisch. Dat kun je saai noemen, maar je kunt het ook lekker clean noemen. Drukke designs zijn er al genoeg, nietwaar?

Helaas heeft deze auto geen vijfcilinder in de neus en ook geen V10 achter de voorstoelen: deze concept car is elektrisch. Dat is een beetje jammer, maar hé, beter een elektrische sportwagen dan helemaal geen sportwagen.

De hamvraag is: worden we weer blij gemaakt met een dode mus of gaat er een productiemodel komen? Nou, volgens de CEO van Audi wel. In het eerdergenoemde interview zei hij: “De auto wordt gebouwd”. De auto moet over twee jaar in productie gaan.

Op social media is niet iedereen enthousiast over het design, maar met een vertaalslag naar het productiemodel zou dit best een tof ding kunnen worden. De vraag is alleen of de wereld over twee jaar al klaar is voor een elektrische sportwagen.

Over precies een week gaat de IAA van start, waar wij uiteraard aanwezig zijn. Dan kunnen we als het goed is alles te weten komen over deze auto en de plannen van Audi. Hou deze site dus in de gaten.

Met dank aan Wilco Blok voor de tip!

Foto: Audi Canada