Audi-baas kondigt baanbrekend model aan

Audi heeft een verrassing in petto voor later dit jaar.

De zaken gaan niet helemaal voor de wind bij Audi. De netto winst kelderde vorig jaar met 33%. In maart maakte Audi bekend dat ze de komende jaren 7.500 banen gaan schrappen. De voorsprong door techniek is dus ver te zoeken.

Audi is echter bezig om de boel flink op de schop te gooien intern. Tegelijk zijn ze druk bezig hun verouderde gamma te vernieuwen. Ook de deelname aan F1 moet Audi een nieuwe impuls geven, al lijkt zo’n geldverslindend project op dit moment niet zo slim. Maar goed, wie zijn wij op de beslissingen van de hoge heren in twijfel te trekken?

Als klap op de vuurpijl heeft Audi voor later dit jaar iets bijzonders in petto. In een interview met Bild kondigt Audi-baas Gernot Döllner een baanbrekend model aan. Dit wordt een concept car die een nieuwe designtaal, een nieuw interieur en nieuwe techniek lanceert. En dit is niet zomaar vage toekomstvisie, er komt volgens de Audi-baas een productiemodel.

Wordt het soms een nieuwe R8 of een nieuwe TT, waar telkens keer weer geruchten over opduiken? Nee, zegt Döllner, “het wordt een hele emotionele sportauto – geen TT, geen R8, maar iets ertussenin.” En oh ja, hij wordt natuurlijk elektrisch.

Het wordt dus geen nieuwe TT, maar Döllner spreekt wel van een “TT Moment 2.0”. Wat bedoelt hij daar in vredesnaam mee? Nou, de eerste generatie TT was destijds een revolutionair model voor Audi. Deze auto werd een groot succes én een designicoon. Döllner heeft een gevoel dat de aanstaande onthulling weer zo’n moment wordt voor Audi.

We willen niet al te cynisch doen, maar met zulke uitspraken kan de auto alleen maar tegenvallen. Desondanks zijn we benieuwd wat Audi precies in petto heeft. Dat gaan we als het goed is in september met eigen ogen zien op de IAA in München.

Foto: de Audi Skysphere Concept uit 2021

Bron: Bild