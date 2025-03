Audi TT is minder dood dan je denkt

Er is toekomst voor de Audi TT, echt waar!

Laten we meteen een misvatting uit de wereld helpen. Als een autofabrikant afscheid neemt van een model is de kans groot dat ze de modelnaam enkele jaren weer schaamteloos afstoffen. Soms zit er decennia tussen, maar eeuwig dood zijn iconische modellen zelden. Dat brengt ons bij de Audi TT.

Nieuwe Audi TT?

In 2023 rolde de allerlaatste Audi TT van de band. Bye bye, stond er op het kenteken van het model. Kunnen we straks hallo hallo zeggen, of beter gezegd Halo. Want Audi-baas Gernot Döllner hint in gesprek met Autocar naar de terugkomst van een nieuwe sportauto bij Audi. Dit halo-model haalt zijn inspiratie van de -jawel- TT!

Wrijf nog niet meteen in je handen met vol enthousiasme. Het kan wel even gaan duren voordat de Audi TT nieuwe stijl leven ziet. De Volkswagen Groep moet eerst weer financieel gezond zijn om dit soort minder lucratieve projecten op te pakken. Want ja, een zoveelste SUV doorontwikkelen is nu eenmaal goedkoper en lucratiever dan een compleet nieuwe sportauto voor een klein publiek. Dus eerst die EV-verkopen opkrikken en door dat onslaginferno heen. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Weet dat.

De nieuwe designbaas, Massimo Frascella, is een gigantische TT-fanboy. Toen de eerste TT bij de dealer arriveerde, nam hij een dag vrij om de auto tot in detail te bestuderen. Zo’n iemand staat er nu aan het hoofd van de tekentafel bij Audi. Dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws.

De TT is niet de enige sportwagen die een terugkeer kan maken. Recent werd bekend dat ook de R8 nieuw leven krijgt. Een soort Lamborghini Temerario, maar dan met een Audi-logo. Geen atmosferische V10, maar een hybride V8 met drie elektromotoren.

Dat is allemaal toekomstmuziek. Het Audi van nu is een stuk saaier. We zitten in een tijd dat de A4 plaatsmaakt voor de A5. De Q5 wacht een opknapbeurt en de elektrische Q6 e-tron heeft zijn intrede gedaan. Ondertussen verdwijnen de A1 en Q2 uit het assortiment om plaats te maken voor een nieuw elektrisch instapmodel.

Met al die conventionele modellen is het in elk geval fijn om te weten dat ze bij Audi niet honderd procent kiezen voor oersaai gamma. De TT en R8 komen terug. Ooit.