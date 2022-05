Waarom deze gepantserde 530i (ex arrestatieteam) ironisch is

De prospects voor zo’n gepantserde 530i zijn hoogstwaarschijnlijk juist de figuren die het arrestatieteam wil arresteren.



Stel, je bent Narcos of Better Call Saul aan het kijken (nieuwe seizoen is nu bezig!) en je denkt: “deze jongen wil OOK drugsbaron worden!”. Dat is mogelijk. In de onderwereld is je vooropleiding van minder groot belang, terwijl de verdienste erg goed zijn.

Maar ja, in de onderwereld is er ook concurrentie en die zijn minder subtiel dan in de wereld van patissiers, om even een zijstraat te noemen. Daarom is het handig om een voertuig te rijden dat aansluit bij de branche waarin je werkzaam bent. De BMW E60 past perfect.

Gepantserde 530i

Ironisch genoeg is het een ex-arrestatieteam-auto. Die worden juist gebruikt om in verdovende middelen handelende sujetten in de kraag te vatten. Maar ja, op een gegeven moment moet zo’n arrestatieteam zijn wagenpark ook vernieuwen en komt de inruiler op de tweedehandsmarkt.

De auto in kwestie is stiekem heel erg mooi. Het is smaakgevoelig, maar zeker met zo’n M-Pakket ziet de 530i er nog puik. Het enige dat detoneert, zijn de wielen (daar komen we zo nog even op terug). Het is een exemplaar uit 2007. In dat jaar kwam de LCI (life Cycle Impulse) van de E60 uit. Helaas is dit model van daarvoor, je kunt dat vrij makkelijk herkennen aan de wat aparte deurpanelen.

N52B30

In al die jaren is er niet heel veel mee gereden. Er staat slechts 123.431 km mee gereden. Daar kan met gemak een tonnetje bij. Voordeel van het feit dat het geen facelift is: de motor is de N52B30. Dat is de laatste zes-in-lijn met indirecte injectie en een parel van een blok. Een BMW-motor zoals een BMW-motor behoort te zijn. Wel zijn we benieuwd naar prestaties. De N52B30 levert namelijk slechts 300 Nm, waarvoor ook nog eens veel toeren gemaakt dienen te worden.

Rest ons nog te zeuren over de wielen, wederom vanwege het gewicht. De lichtmetalen velgen zijn niet origineel. Niet origineel voor de auto en niet origineel van BMW. De velg past en is rond, dus waarom zeuren we? Simpel, draaglast. Check deze even. In veel gevallen is de draaglast van imitatievelgen veel lager. Simpelweg omdat het goedkoop (onder lage druk) gegoten wielen zijn. Als je gewoon 50 rijdt, is er niet veel aan de hand. Maar als je met 80 km/u een kuil in de weg tegenkomt, kan het wel verschil maken. Meer interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

