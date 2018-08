Gelekt: dit is de nieuwe BMW Z4!

Een waardige opvolger.

Later deze maand krijgen we eindelijk de BMW Z4 te zien zoals ‘ie uiteindelijk bij de dealer komt te staan. De productieversie van de nieuwe Z4 heeft lang op zich laten wachten. Na jaren van geruchten, schetsen, concepts en teasers is het eindelijk zover. BMW heeft de productieversie lang onder de pet kunnen houden, maar nu is het model toch uitgelekt.

Op het eerste oog lijkt de nieuwe Z4 veel overeenkomsten te hebben met het eerder gepresenteerde concept. Dat is positief. Na de nieuwe X4 en het concept van de X7 was in ieder geval ik wel weer toe aan een mooie BMW. De foto’s zijn via SupraMVK geplaatst op BimmerPost. Op ditzelfde platform komt Toyota met een nieuwe Supra. Het model past prima in de line-up van de moderne BMW’s, zo hebben de achterlichten wat weg van een 8 Serie.

De agressieve bumpers en zwarte details laten zien dat dit een hete variant is van de Z4. De badge op de achterkant laat dit ook zien. We kijken naar de Z4 M40i, het vermoedelijke voorlopige topmodel van de nieuwe Z4. Er komen ook minder sappige motorvarianten en mogelijk ook een Z4 met een meer ingetogen uiterlijk.

BMW gaat de Z4 onthullen op Pebble Beach tijdens de Monterey Car Week, later deze maand.